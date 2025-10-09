新しいことにチャレンジするのが科学者の醍醐（だいご）味――。

極小の穴が無数に開き、様々な気体を取り込める全く新しい材料「金属有機構造体」（ＭＯＦ（モフ））を開発した京都大特別教授の北川進さん（７４）が８日、ノーベル化学賞を受賞することが決まった。京大（京都市左京区）で開かれた記者会見では、研究の楽しさを生き生きとした表情で語り、「周囲の環境に恵まれた」と家族や研究仲間に感謝した。

北川さんは午後７時半頃、やや緊張した面持ちで会見場がある建物に到着。会見の冒頭では硬い表情を崩さなかったが、「退職年齢を過ぎても研究を続けさせてもらった」と語り、頬を緩めた。

受賞決定の一報は午後５時半頃、大学の自室に一人でいる時に受けた。「たまっていた仕事を片付けていた時に電話がかかってきた。勧誘の電話かと思って不機嫌に電話を取ったら、ノーベル賞の選考委員長だった。フェイクじゃないかと思った」とユーモアたっぷりに振り返った。

受賞決定の気持ちについて「苦労が報われたというより、受賞を機に一般の人に化学が認知されることがうれしい」と話した北川さん。研究の内容は難解だが、段ボールを例に、壊れやすい材料でも壊れないようにすることに挑戦したと説明した。

会見では、苦い思い出も振り返った。１９９０年代後半、アメリカで開かれた学会に出席し、ＭＯＦについて「そんなものは本当にあるのかと、非常にたたかれた」という。空調が利かない狭い部屋に滞在し、「涙か汗かわからない経験をした」。しかし、自説には揺るぎない自信があったといい、諦めなかったことが快挙につながった。

研究成果は幅広い応用が期待されており、「（ＭＯＦは）気体を有用なものに変えていく材料。空気はどこにでもあり、目に見えない金（きん）で、これからは気体の時代だ」と胸を張った。

次世代への思いを問われ、北川さんは細菌学者ルイ・パスツールの「幸運は準備された心に宿る」という言葉を挙げ、こう続けた。

「宝くじを引いたからといって当たるものではない。チャンスは祈るものではなく、自分で作り上げるものなんです」

記者会見が開かれた百周年時計台記念館前には、北川さんを祝福しようと大勢の学生が駆けつけた。

午後１１時２０分過ぎ、北川さんが姿を見せると「おめでとう」と大歓声が上がり、拍手に包まれた。北川さんは「ありがとう」と満面の笑みを見せ、記念撮影に応じた。迎えの車に乗ってからも窓を開けて手を振り、大学を後にした。