天皇陛下の祖母香淳皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」の内容が9日公表されました。明治・大正・昭和・平成と4つの時代を生き昭和天皇と共に激動の人生を歩んだ香淳皇后の戦時中の知られざる姿も描かれています。

「香淳皇后実録」は宮内庁が香淳皇后の日々の活動などを17年かけてまとめたおよそ4000ページにわたる公式記録です。

■知られざる戦時下の姿 疎開学童にビスケット41万袋を…

1945（昭和20）年8月15日の終戦の日、正午からの「玉音放送」を「御文庫」と呼ばれるお住まいでラジオにスイッチを入れ静かに聞いた後、防空壕から戻った昭和天皇を迎えたことや、戦時中、疎開学童らにビスケット41万袋を贈ったこと、お住まいで傷痍軍人に贈る包帯を巻き、「グリッド」という電波探知機に使う部品を作っていたことなど知られざる姿も描かれています。

◆1945（昭和20）年8月15日

十五日 水曜日 午前十一時五十五分、御文庫においてラジオのスイッチをおつけになり、正午より、大東亜戦争終結の詔書渙発の玉音放送を終了まで静かにお聴きになる。皇后宮女官長始め皇后宮女官等が陪聴する。その後、内廷庁舎より還御された天皇をお出迎えになり、御機嫌をお伺いになる。御昼餐前、天皇と共に、皇后宮女官長始め皇后宮女官等より御機嫌伺いをお受けになる（香淳皇后実録より）

■終戦後の苦悩 戦災者らの心の傷を少しでも軽く…

また終戦の翌年（1946年）、日本赤十字社の総会で戦災者や家族を失った人々の悲しみに触れ、「どうしたならば、そういう人たちの心の傷を少しでも軽くすることが出来るでしようかと、日々心をいためております」と挨拶したことも紹介されています。

◆1946（昭和21）年12月10日

十日 火曜日 午前十時三十五分御出門、日本赤十字社本社に行啓され、第五十四回通常総会に御臨席になる。社長島津忠承の開会宣言に続き、次の令旨を賜う。

日本赤十字社の第五十四回通常総会に当つて、全社員と全国婦人とに、告げたいと思います。全国にわたる戦災と終戦後の社会の急激な変化とによつて、いまわが国民は非常な苦しみのうちにあり、ことに戦災者や引揚者の中には、たいそう困つている人が多いと思います。父母を失い、夫や子を失つた人たちの悲しみと悩みは充分察することが出来ます。どうしたならば、そういう人たちの心の傷を少しでも軽くすることが出来るでしようかと、日々心をいためております。また、このごろのように生活の困難なときに、妻として母として一家を守つて行く女性の苦労は、なみ大低のことではなかろうと思います。しかし家庭を明かるく楽しい所とすることは、婦人に与えられた貴い使命であると共に、これからの婦人は、強く正しい女性として社会に立つて行かねばならぬと思います。（香淳皇后実録より）

■生涯貫いた「学び」の姿勢 英語・フランス語やピアノ、絵画…

一方、14歳で昭和天皇の皇太子妃に「予定」され、20歳で結婚するまで受けていた「歴史」「地理」「修身」「フランス語」「ピアノ」など"お妃教育"の詳細が初めて明らかになりました。

戦後も外国人教師から継続的に英語とフランス語を教わり、法律の大家・穂積重遠から新憲法などについて進講を受け、ピアノやバイオリンのレッスンを続け、絵画では川合玉堂や前田青邨ら巨匠からの指導を受け続けるなど、生涯貫いた「学び」の姿勢も浮かび上がります。

■家族への深い情愛 早世した長女への見舞いをほぼ毎日

さらに家族を大切にしてきた姿も描かれています。

1961（昭和36）年、長女の東久邇成子さんが35歳でガンのため亡くなる直前、入院していた宮内庁病院に約4か月間で昭和天皇と28回、単独で34回見舞ったこと、亡くなる際は夜通し病室で見守り、自ら化粧直しを行ったことなどが記述されています。また成子さんの死後も、その子どもたちを頻繁に皇居に呼び会食するなど常に気にかけていたことがうかがえます。

また1958（昭和33）年上皇さまと婚約した上皇后さまには、婚約中に伝来の指輪を贈り、着物を選び、一緒にサクラを見に行くなど気遣っていた様子や結婚後、上皇ご一家とはほぼ毎週、曜日を決めて、会食など団らんのひとときを過ごしていたことも記されています。

■97歳で逝去 歴代皇后・皇太后で最長寿 最晩年はひっそりと

香淳皇后は、1977（昭和52）年7月、那須御用邸で腰を痛めました。その後、侍医長から第一腰椎が潰れて変形していて、完全治癒はないことが発表されました。この年以降、徐々にお出ましの回数が減り、昭和天皇単独での公務が増えていきます。

一方、1979（昭和54）年8月15日の全国戦没者追悼式では、自席から移動する際に起立が遅れることもありました。

こうした香淳皇后の健康状態については、1987（昭和62）年12月、参議院決算委員会で当時の宮内庁次長が「皇后は御高齢のため老人特有のいろいろな状況がある場合がよくおありになる」という表現で答弁した事実だけが記され、「実録」にそれ以上の説明はありません。

1989（昭和64）年1月7日昭和天皇崩御の際は、以下のように記述されています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

七日 土曜日 午前四時過ぎより天皇の御容体急変につき、吹上御所の御寝室に入られ、参殿の皇太子・同妃始め皇族・御親族と共に天皇をお見舞いになる。一旦御退出のところ、六時三十三分天皇崩御につき、再び御寝室にお出ましになり、暫時御尊骸とのお別れの時を過ごされる。（香淳皇后実録より）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

皇太后となった香淳皇后は、その後ほとんど公の場に出ることなく、2000（平成12）年6月16日、97歳で老衰のため亡くなりました。歴代の皇后・皇太后の中で最長寿でした。

「香淳皇后実録」の全文は、9日午前9時30分に宮内庁のホームページで公開されます。