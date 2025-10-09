東京シティ競馬（TCK）は10月8日（水）、全国の地方競馬およびJRAのトップクラス3歳馬が集う“三冠最終戦”「ジャパンダートクラシック（Jpn1）」を実施。当日は俳優の磯村勇斗がゲストキャラクターとして来場し、表彰式プレゼンターを務めたほか、レース前には特設ステージでトークショーも行われ、多くのファンで賑わう大井競馬場をさらに熱気で包んだ。

トークショーでは、シックな黒のダブルジャケットに身を包んだ磯村が登場。大井競馬場での生観戦の感想を問われると、「皆さんの熱い歓声と、競走馬の馬場を踏む音が太鼓のように重なり、熱い気持ちになりました」と笑顔で語った。初めてのナイター競馬についても「すごく綺麗でした。今日がナイター競馬デビューなので、この後のレースもワクワクしています」とコメントした。

【ジャパンダートクラシック】ナルカミが逃げ切る…ナチュラルライズ三冠ならず

JDCをナルカミで勝利した戸崎圭太騎手とゲストキャラクターの磯村勇斗

注目のクレーキングは5着

また、ゲストキャラクター就任について「以前から競馬を見て競走馬を応援していたので、このお仕事をいただけて非常に嬉しかったです」と喜びを語った。

また、CM撮影で池田エライザとともにダートコースを歩いて撮影したことについて聞かれると、「まるで自分が競走馬になったような気持ちでした。砂が柔らかく、足が深く入って歩くだけでも相当力がいりました。この上で競走馬たちが軽快にレースをしているということに驚きました」と振り返った。

レースの注目馬にはクレーキングを挙げ、「東京ダービーの走りを見ていて、持久力があり後半に強い馬」と予想。ルメール騎手と相性の良さにも期待をにじませた。最後は「僕も一生懸命応援しますので、皆さんもJDCを一緒に楽しみましょう！」と観客に呼びかけ、大きな拍手が送られた。

磯村が本命に選んだクレーキングは惜しくも5着に終わったが、レース後の表彰式では、勝利騎手の戸崎圭太騎手とともに記念撮影に臨み、スタンドのファンに笑顔で手を振って応えた。