「金メダリスト」はこれで生まれた！　彦根の算数塾が開発した「論理的思考力を高める」ベストセラー教材とその効果

算数分野の最高峰「算数オリンピック」で11年連続して多数のメダリストを輩出している塾がある。滋賀県彦根市に本部校を置く「りんご塾」だ。高い実績を挙げ続けられるのは、算数嫌いの子すら虜にし、着実に論理的思考力を高められる、ある「教材」のおかげだという。

書籍として出版したところ累計発行部数40万部を記録した、その教材とは何か。そしてなぜその教材に子どもは夢中になるのか。新刊『本物の算数力の育て方』の刊行をひかえる代表の田邉亨（たなべ・とおる）氏が明かす。

算数の「神様」がたくさんいた塾

算数の苦手な子が神様に見えることがある。

「数字は逆からも数えられたほうがいいよね。10からひとつずつ減らして言ってごらん」

こう指示して、僕の塾に通っている小学１年生に、数の逆唱をしてもらった。

「10、９、７、６、８、９」

マジですか、神様。気を取り直してもう1問。

「ひとつ飛ばしでも数えられたほうがいいよね。言えるかな？」

「１、３、５、６、７、８、19！」

またまたぁ、神様。

塾で小学生向けの模試を行った。開始10分で寝始める子が続出。まだ時間があるのに、なぜがんばらないのか尋ねると、

「解けるところはやった。他はわからない。やっても仕方ない」

ご冗談でしょう、神様。

冬休み、学校の課題（ウインターワーク）を塾に持参した生徒は、表紙を開くなりギブアップを宣言した。

「先生、わかりません」

早すぎませんか、神様。

不謹慎なようだが、生徒を馬鹿にしているわけではない。どう教えれば算数をわかってもらえるのか。どんな言葉をかければ「やる気」になってくれるのか。そんな難問をつきつけて、僕に成長のきっかけをくれる。だから彼らが神様に見えるのだ。

「神様」の居場所から学びの場へ

何年も前、僕が経営する「りんご塾」（本部は滋賀県彦根市）には、算数ができない子や、そもそも挑戦する自信が持てず、問題を考えようともしない算数の神様がたくさんいた。

だが、いまはもういない。

現在の「りんご塾」は「算数特化型」の塾として、５歳（幼稚園年長）から小学６年生までを対象として算数を中心に教えている。僕の塾は2000年にいわゆる普通の補習塾として始まり、当初は彦根市内に1教室しかなかった。補習塾だから勉強の苦手な子も通ってくるのは当然のことだ。

ところが今では全国に約300教室を数えるまでに成長し、塾生のなかからは算数分野の最高峰「算数オリンピック」で金・銀・銅メダルを獲得するような天才が続々と出てきている。なぜこんなにガラリと変わったのか。

さまざまな理由を挙げられるが、詳しくは10月9日に刊行する『本物の算数力の育て方』をぜひ参照していただきたい。ここでは変化を起こした大きな要因の1つとして、僕が長年にわたって創り続けてきたオリジナル教材「ペンシルパズル」について書く。

論理的思考力を伸ばした「教材」とは

ペンシルパズルとは要するに、エンピツでプリントに答えを手描きして解くパズルのことだ。番号のついた点をつなぐパズル、ナンプレのような枠に数字を埋めていくパズル、ルールに従って数字をたどりゴールを目指す迷路など、僕はこれまでいろいろなペンシルパズルをつくってきた。

それらすべてを、まとめて「パズル」と呼ぶことにするが、そのパズルが子どもを、そして大人をも虜にする。そして、楽しんで取り組んだ人の論理的思考力を、みるみる向上させていく。算数を埋め込んだパズルによって、「神様」だった子どもたちは算数の虜になり、どんどん考える力をつけていく。だから変化が起こったのだ。

ここで参考までに、塾で子どもたちに問いてもらっているパズルを1問だけ出題する。九九を取り込んだ迷路で、塾の生徒が夢中で取り組んでいるもののひとつだ。正解は後編記事の末尾に載せるので、気になる方はぜひ最後まで読んで欲しい。

人はパズルに抗えない！

ところで、スマートフォンやパソコンなどの「デジタルデバイス」が、あらゆる世代の間に爆発的な勢いで広まったのは周知のとおり。2019年にはGIGAスクール構想が立ち上がり、子どもたちまでもが、デバイスをひとり1台持っているのが「当たり前」になった。

そんな時代に、紙媒体でエンピツを使って解くパズルなんかを用意しても、誰が見向きするだろうか、なんて思った読者がいるかもしれない。

ところが、実際には誰もがハマる。僕たちが子どものころ「面白い」と思っていたものは、いまの子どもたちもたいてい「面白い」と思うものなのだ。

まだ幼稚園に通っていた頃、あるいは小学生だった頃に、「ヨーヨー」「けん玉」「なぞなぞ」などのアナログな遊びに夢中になった人は多いと思う。そういった遊びは、いまの子どもたちも大好きだ。「オンラインゲームのような刺激の強いものでなければ、もう喜ばないのではないか」というのは大人の勝手な思い込みである。

なぜパズルは子どもを惹きつけるのか？ 「そういうものだから」だ。

イメージしてみて欲しい。あなたの目の前に突然、クロスワードパズルや迷路を提示されたところを。解くつもりがなくても、一瞬「ん？」と答えを探してしまう自分がいないだろうか。先ほど提示したパズルだって、「少し考えちゃったよ」なんて読者がきっといるはずだ。

パズルには、そうやって人の心を惹きつける磁力のようなものがある。であれば、その不思議な力を学びに利用しない手はない。パズルにあらかじめ算数を埋め込んでおき、さりげなく出題してたくさん解いてもらう。そうすれば、「算数キライ！」なんて言っていた子も、「算数だい好き！」と豪語する子も、喜んで解いて力をつけてくれるはずだ。

大まかに言うとそんな考えで僕はパズルづくりに力を入れるようになったのだが、結果としては大正解だった。実際、塾で使っているパズルを集めて出版したところ、累計発行部数40万部を超えるペストセラーになった。

ここでひとつだけ、塾で実際にあった素敵なエピソードを紹介したい。現在の「りんご塾」は幼稚園年中から小学校6年生までを対象とする塾になったので、中学生はいないが、ずいぶん昔、僕は中学生を教えていたこともあった。そのころの出来事である。

「うん、粘ったで」

中学２年生の冬に入塾した女子生徒、恵子さんの話である。恵子さんは当初、小学生でも解けるような問題が解けず、こらえ性がなく、〈どうせやってもわからんしー〉という投げやりな雰囲気を漂わせていた。成績については言うまでもない。

ところがパズルをやってもらうと、彼女は飛躍的に伸びていった。その当時「りんご塾」では、数学が得意な生徒がつくった「レクタングル」という図形パズルが流行っていた。たとえていうなら、ルールに従って、方眼紙を隙間なく正方形や長方形に分けるパズルである。マス目が多くなるほど難しくなる。

なかには出題者が正解を見失うくらい複雑なものもあったが、なんと、恵子さんは自宅でその難問を解いてきて、みんなをビックリさせたことがあった。もちろん僕は指示などしていない。彼女が自発的に取り組んだのだ。

それだけでも驚きだったが、彼女はさらに変化を遂げていった。あるとき、中間テストが終わったと言う恵子さんに、僕はできばえを聞いてみた。

「テストどうやった？」

「うん、粘ったで。とくに国語」

たまらなく嬉しかった。入塾したときは覇気の感じられない子だったが、国語のテストで「粘った」と言う。この子は考えたのだ。きっとわかると信じて時間ギリギリまで頭をひねったのだ。それだけで十分、素晴らしいじゃないか。

やる気がなく、「勉強は嫌い」と言い、考えようともしない子、そんな子のなかにも〈できるようになりたい〉という思いは眠っている。パズルで「考える楽しみ」を味わってもらうえば、恵子さんのように「できない子」のレッテルを貼られ、投げやりな雰囲気をまとった生徒でも、粘り強く思考錯誤するようになるのだ。

だから僕は、いろんな人にパズルをおすすめしている。僕が作成したパズルを解いてくれれば嬉しいが、そうでなくてもいい。ウォーミングアップとして知的なパズルに取り組み、そのあと本格的な勉強に入れば、いきなり問題集に向かうよりも、スッと集中できるはずだ。記事の後編ではこのテーマについてさらに書いてみたい。

