関西テレビ（カンテレ）が制作する平日午後の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」が関東地区でひっそりと放送が始まった。カンテレが放送する関西地区では13時50分から15時45分までの2時間番組だが、9月29日よりフジテレビが放送する関東地区では14時48分から15時42分までという中途半端な時間帯で、いわゆる“飛び乗り”“飛び降り”というやつだ。その結果……。

【写真を見る】これで視聴率とれるの？ 「とれたてっ！」の“濃すぎる”レギュラー陣

関東地区の平日午後はローカル局が制作する“逆ネット”の情報番組が増えている。大阪・読売テレビ制作の「情報ライブ ミヤネ屋」が日本テレビで放送されるようになったのは2008年。名古屋・CBCテレビ制作の「ゴゴスマ〜GO GO!Smile!〜」がTBSで放送されるようになったのは15年からだ。どちらも地元のローカル局で数年間の放送を経て、関東でもネットされるようになった。

青木源太アナ

「とれたてっ！」もカンテレで23年10月から放送されている。MCは元日テレの青木源太アナで、曜日レギュラーにはハイヒール・リンゴ、ブラックマヨネーズ・吉田敬、メッセンジャー・黒田有、小薮千豊と、いかにも大阪の番組らしいメンツとなっている。フジはこれまで午後の2時間をドラマの再放送枠“ハッピーアワー”としていたが、後半の1時間をこの番組に回したのだ。民放プロデューサーは言う。

「初回（9月29日月曜）の関東地区の世帯視聴率は1・1％で、火曜以降は1・2％、1・6％、0・9％、1・3％とまるで視力検査のような数字でした（ビデオリサーチ調べ、以下同）。中でも10月2日木曜は、全日帯（6〜24時）ではめったにお目にかかれないゼロコンマ台。担当のプロデューサーとディレクターは、即、飛ばされるレベルです」

間の悪いことに、2日の放送ではこの不穏な数字を暗示する発言があった。番組終盤の“とれたてっ！お天気”コーナーでのこと。画面には渋谷スクランブル交差点が映っており、ゲストコメンテーターの古市憲寿氏が口を挟んだ。

「どうせ視聴率は…」

古市氏：こんな渋谷とかの映像、流すようになったんですか、この番組？

青木アナ：そうですよ、関東地方でも放送していますからね。東京に皆さんにも、と。

古市氏：でも、どうせ視聴率は、ほぼ0％なんでしょ？

青木アナ：これからです！ これから頑張ろうとしています。

――否定しないところが天晴れだ。お天気コーナーが終わると、メッセンジャーの黒田が蒸し返す。

黒田：ゼロだったら逆にすごいでしょ。だって、誰も見ぃひんねんから！

図らずもこの日、ほぼ0％が現実となってしまった。なぜ誰も見ていないのだろうか。

「初回の放送は14時48分からの“飛び乗り”で、『ここからは関東地方と福島の方にもご覧いただきます』と青木アナの挨拶で始まりました。これに月曜レギュラーのハイヒール・リンゴと準レギュラーの橋下徹氏がチャチャを入れ、再び青木アナが『関西を中心とした地域ではもう1時間前からずっと番組をやっていて、この時間から関東エリアでも、ということになります』と説明しました。でもね、ローカル局で当たり前のように放送されている番組を、最初から放送しない“飛び乗り”で始め、最後まで放送しない“飛び降り”で終わる、そういうのに関東の人は慣れがないんですよ」

確かにそうかもしれない。何やら置いてけぼりにされたような疎外感すら覚えてしまう。

こんなはずじゃなかった？

「しかも、番組開始早々の1分30秒でCMに入ってしまいました。そこから4分間もCMが続いたんです。まるで関東の視聴者は見てくれるなと言わんばかりの構成でした。さすがにこれには各所から批判が出たのかもしれません。翌日からCMに入るのは放送開始から15分ほど経ってからとなりました。それでもいきなり群馬県前橋市長のラブホテル密会問題のVTRから番組が始まったりしていましたから、フジで見ていた“飛び乗り”の視聴者は戸惑ったのではないでしょうか」

ちなみに「ミヤネ屋」も「ゴゴスマ」も関東地区ではフルで放送されている。

「この週の世帯視聴率は『ミヤネ屋』が3・9〜4・8％、『ゴゴスマ』が3・6〜5・3％でしたから、『とれたてっ！』は全く勝負になっていませんでした」

そもそも再放送枠の“ハッピーアワー”も1％台だったから、半分を生放送に変えても何も変わっていないことになる。なぜこんな中途半端な放送をしているのだろう。

「フジとしてはドラマ再放送枠を逆ネットに変えただけなので懐は痛みません。加えて、生放送なので災害や記者会見などリアルタイムの放送が必要なときも番組の差し替えなしで対応できるメリットがあると考えたのでしょう。ただし、誰も見てくれないのなら、中居問題で落ちたフジの評判をさらに落とすことになりかねない。関東地区に凱旋するつもりだった青木アナだって『こんなはずじゃなかった』と思っているかもしれません」

青木アナは日テレの局アナ時代、オリコンの「好きな男性アナウンサーランキング」では常連だった。18年と19年には2位にも入っている。

「慶応卒のイケメンで、局アナ時代は『PON！』や『バゲット』のMC、ゴールデンでは『火曜サプライズ』の進行とキャリアを伸ばし、ジャニーズ好きアナウンサーとしてもお茶の間の人気を獲得しました。しかし、同期が悪かった。彼がオリコンのベストテンに初めて9位でランクインした16年、5年連続で1位となり殿堂入りしたのが同じ06年入社の桝太一アナでした。殿堂入りが同期では敵わないと思ったのかもしれません」

青木アナは20年9月末に退社した。

「彼は“日本一のイベント司会者”を目指してレプロエンタテインメントに所属しましたが、彼を追うようにして桝アナも退社するとは思いも寄らなかったでしょう。もっとも、桝アナは同志社大学ハリス理化学研究所の助教に就任しつつ日テレでは今も『真相報道 バンキシャ！』の司会を続けていますから、これが実力の差なのでしょう。青木アナはようやくカンテレの『とれたてっ！』のMCに就任し、関東でも放送されるようになったわけですが、こんな状態ではねえ……」

デイリー新潮編集部