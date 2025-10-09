「Beauty Japan」は、〈外見・表面の美しさだけでなく、女性のキャリアなど内面からの美しさを重視〉するコンテストとして、2019年に創設された。その決勝にあたる日本大会に、34歳の漢方薬剤師が挑む。健康に生きることの大切さなど、自らが経験し、感じてきた思いを多くの人に伝えたいという。

「薬学部に進んで未来を切り開こう」

「私の土台には『健康』があり、お役に立てることもきっとあると思います。そうした思いを何千人もの人を前にプレゼンする機会はそうそうありませんから、女性らしさや内面の美しさといったものを表現しつつ、漢方の志も伝えたいと思っています」

製薬会社勤務だった美女がなぜ、コンテストに？

と語るのは、白井栄里奈さんだ。白井さんは全国25か所で行われる地区コンテストのうち、8月11日に羽田空港第1ターミナル内で開催された「BAY Global」エリアの大会で、キャリア部門のグランプリを獲得。日本大会進出を決めた。

「社会貢献を頑張っている女性を応援する、というコンセプトの大会でもあるので、医療や薬剤の道で歩んできたことや志を評価していただいたのかもしれません。それにしても日本大会に出ることができるなんて“胸アツ”ですね」

日本大会は、11月20日に横浜BUNTAI（横浜市中区）で開催される。

製薬会社営業職として活躍するも芽生えてきた思い

子どもの頃から生き物が好きで、興味がある分野にどんどん進んでいくタイプだった。医療に興味を持ち始めたのは、慶應義塾湘南藤沢高等部に通っていた高校3年生のとき。慶應大学に薬学部が新設されたことがきっかけだった。

「病気を診るのは医師ですが、体内に入って作用して治す役割を担うのは薬。ならば慶應の薬学部に進んで未来を切り開いていこうと思ったんです」

薬学部生として6年間学んだ。卒業後は中外製薬に就職し、営業職で関西勤務に。主に透析や骨折、リウマチ領域を担当した。

「医薬情報担当者として、重症化予防に魅力を感じていました。早い段階から病気を見つけて投薬することで、製薬会社としては薬を効果的に使ってもらえる。医者も患者も早く見つけて早く治療したほうが良いので、“三方良し”の関係だったんです。ただ、週に3度、1回4時間の透析が必要な透析患者をはじめ、様々な病に苦しむ患者さんの姿を見ているうちに、どうやったら病気を予防できるか、という仕事に進んだほうが良いと考えるようになったのです」

幼少時、母親から「やりたいことがあるなら声を出しなさい、手を挙げなさい」と常々言われて育った。自身の思いに突き動かされるように、およそ4年間勤めた中外製薬を退職。28歳になっていた。

放浪中に出会った「四柱推命学」

病気を予防する道に、と考えたのは良かったが、その先は何も決まっていなかった。

「今思えば、何に全力投球したらいいのかということが見つかっていない焦りもあったと思うんです。独立心が芽生え、自分の裁量でやっていくのがいいとは分かったのですが」

悩んだ挙げ句、2019年7月の退職後、2カ月ほど、アフリカのルワンダ、マラウイ2つの国にホームステイに出掛けた。目的もあいまいだったが「自分の視野や価値観を広げよう」とボランティア活動に勤しみ、マラウイでは現地の青年海外協力隊とともに病院を訪問。「やはり自分は医療に興味があることが確認できた」という。

「元気でいるのがいいことだし、生きてこそいろんなことができる。やっぱり医療は大事なんだなと改めて感じました」

帰国後、医療関係のベンチャー企業に就職したものの、病院経営のサポート的な業務が多く、自身のやりたかったこととの差を感じすぐに退職。その後、近畿地方を“放浪”していたところ、大阪の寺院で「四柱推命学」に出会う。初めて触れる東洋思想で、陰陽五行における、「人間は生まれた瞬間の自然のエネルギーを持つ」という考え方を興味深く感じた。

「それまでの、薬を飲めばいいという西洋医学の考え方とは全く違うものでした。人間も自然の一部である以上、陰陽と木・火・土・金・水の五つの要素の調和を健康の基盤としていけばいい。それを医学にしたものが漢方であり東洋医学。面白いと思って興味を持ち始めました。実は大学の時にも少しだけ漢方の講義がありましたが、当時は『胡散臭い』と考えていたんですよね（苦笑）」

漢方相談薬局に飛び込んで様々な話を聞いた。具合が悪そうにやってきた人が、元気になっていく姿を目の当たりにした。製薬会社の営業職時代には、面と向かって感謝の言葉を言われる機会などなかったが、ここでは患者が「ありがとう」と薬剤師に告げる姿を何度も見た。

「人が健康になっていく姿を見られるなら、それをずっとやりたいと思いました。中国で長い歴史を持つ漢方や東洋思想は奥が深いんです。学生時代に胡散臭いと思っていたものが、しっかり学んでみると、よくぞここまで体系立てられているな、すごいなと思えました」

興味を持った分野には全力投球できる性格が奏功し、周囲の手助けも借りながら、漢方への道を突き進んだ。

「漢方ですべてが治ればいいというものでもなく、西洋医学を否定する気も毛頭ありません。ただ、ニッチな業界ではあるものの、患者さんの選択肢としても絶対必要だなと感じ、漢方相談薬局を辞め、2024年の4月に自分の店を開いたのです」

東京都目黒区で開業したのは、「漢方と分子栄養学のカウンセリングサロン well2 Lab (ウェルツーラボ)」。薬剤師に加え、臨床分子栄養医学研究会の認定カウンセラーの資格も取得した白井さんは、開業からの1年余りで多くの患者を診てきた。カウンセリングに1時間から1時間半の時間を割き、生活習慣病や、PMS（月経前症候群）、胃腸のトラブルなど、幅広い疾患を読み解く。最終的には患者が自立して健康になっていくことが願いだ。

コンテスト参加で「誰かに勇気を与えられるかも」

そうした中で、今回、「Beauty Japan」コンテストへの出場を決めた。

「実は、私は背骨が曲がっている側弯症で、中高生時にはコルセットをして眠るという、つらい思いもしていました。痛いし、親にとっては『私って迷惑な存在だ』とも思い込んでしまって。だからこそ健康でいることの大切さを感じていたのかもしれません。この年になってそんなことも忘れつつあったのですが、1〜2キロくらい体重を落としたいなとジムへ出かけたところ、そこがコンテストのポージングなども教えてくれるところだったんです。先生に教えてもらったポーズをしている自分を鏡で見て、『ミロのビーナスみたい』って涙を流して感動しちゃったんです（笑）」

側弯症の自分を自ら否定していた面もあったが、そんな自分がコンテストに出て、女性の美しさを表現しながら活動すれば、誰かに勇気を与えられるかもしれない……。そう思った瞬間に「Beauty Japan」コンテストへの参加を決めた。今年2月のことだった。

大勢の前で自分のやってきたことを伝え、健康の大切さを訴えるには、プレゼンできるように日本大会で上位に入賞しなくてはならない。ひいては、もっと幅広く、もっと多くの人に健康の大切さを伝えるため、講演活動などにも力を入れていきたいという。

「決して西洋医学との二項対立ではなく、体のメッセージを受け取り、予防や治療に向かうにあたっては漢方というものがある、と伝えていきたいですね」

