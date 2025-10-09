侍ジャパン井端弘和監督が8日、11月15日から開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国』に向けて、代表メンバーを発表。井端監督が今大会で採用される「海外ルール」について言及しました。

日韓強化試合では例年から大きく変わったルールとして米メジャーリーグではすでに採用されている「拡大ベース」、「ピッチクロック」、「ピッチコム」が新たに採用されます。

メジャーではすでに採用されたホームベースを除く1塁、2塁、3塁ベースが大きくなる「拡大ベース」による影響について井端弘和監督は「自分では経験してないのでなんとも言えないが、各選手に経験してもらって確認してもらえれば。今までと違うのでケガの無いようにしてもらいたい」とコメントしました。

さらにキャッチャーを前回大会の3人から4人に増やした理由に新ルール「ピッチクロック」と「ピッチコム」をあげ、「国内で十分実績のある選手ですし、ピッチクロック等を経験して欲しいという意味であえて4人にしたのでピッチコムも含めてピッチャーとうまく話し合って欲しい」と期待のコメントをしました。

ピッチクロックとは試合時間短縮のため、投手が投球動作に入るまでの時間を制限するルールで、メジャーリーグでは2023年に導入。2024年11月に行われたプレミア12でも一部適用されていました。ピッチコムはピッチャーとキャッチャーが球種サインを機械を通して音声伝達する装置で、普段はキャッチャーの腕に球種を割り当てたボタンがついた発信器を装着。ピッチャーが受信機を装着し、音声により伝達することで、サイン盗みの防止やサイン交換の効率化による試合時間短縮が期待されています。