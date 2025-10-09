「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）

充実一途のカナテープが重賞連勝を狙う。美浦Ｗを８日、単走で追われ、馬なりで６Ｆ８３秒４−３６秒８−１１秒８を計時。３Ｆ過ぎから徐々にスピードに乗ると、軽快なフットワークで駆け抜けた。堀師は「直前は単走で微調整程度。体を維持しつつ、順調に攻めることができた」と感触を伝えた。

これまでは弱いところがあったため、なかなか勝ち切れないでいたが、ここにきて体質面が強化したことでパフォーマンスが一気に良化。６歳を迎えた今年は３勝クラスの初音Ｓを制し、続く府中牝馬Ｓがセキトバイーストに１馬身差の２着、そして前走の関屋記念で重賞初制覇を達成した。

６歳にして手にしたタイトル。その前走内容が圧巻だった。道中は後方１５番手。直線で満を持して大外へ持ち出すと、末脚がうなりを上げる。マークした上がり３Ｆはメンバー最速の３２秒５。力強い差し切りで、着差以上の完勝劇だった。

走破時計の１分３１秒０は従来のレコードを更新。１２年にドナウブルーが刻んだタイムを０秒５も上回った。指揮官は「年を取って心身がまとまり、競馬を覚えて、しまいに脚を使えるようになった」と分析。成長の跡はくっきりと見られる。

今回の舞台は東京芝千八。「千六だと少し置かれるので、千八の方が合っているはず。牝馬同士のこの舞台はいい条件だと思っています」と楽しみにするトレーナー。進化を続ける６歳馬が、２つ目のタイトル奪取へ突き進む。