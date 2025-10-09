「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）

重賞連勝を狙うセキトバイーストは８日、栗東ＣＷで最終追い。久々を感じさせない軽快な身のこなしでウッドチップを蹴り上げ、抜かりのない仕上げで秋初戦に臨む。関屋記念をレコード勝ちしたカナテープも美浦Ｗで力強い走りを披露。前走で待望のオープン入りを果たしたラヴァンダは栗東坂路を力強い走りで駆け上がった。

澄み渡る秋晴れの下で、さっそうと風を切った。重賞連勝を狙うセキトバイーストは栗東ＣＷで最終リハ。四位厩舎流の半マイル追いで流す程度の負荷だったが、バネを利かせた身のこなしで４Ｆ５２秒０−３６秒８−１１秒３で軽快に弾んだ。

絶好の気配を漂わせる管理馬に、四位師は「十分だね。元気いっぱいだし、フットワークもいい」と頰を緩める。「しっかりと乗り込んでいるし、十分に仕上がっていると思う」と秋初戦に向け、満を持してゴーサインを出した。

２連勝中の中身も濃い。オープン初勝利となった都大路Ｓは、中団からうなるような手応えで進出し、直線入り口で先頭に立つと３馬身半差で押し切った。前走の府中牝馬Ｓも好位の外から、早めの追いだしになったものの、後続を完封。今回再戦する２着馬からは２・５キロ、３着馬から１・５キロ重い斤量だったことを踏まえれば、さらに評価は上がる。「上手に競馬してくれたのもあるけど、この距離が一番いい。今回は斤量が同じになるのもいいね」と引き続きの府中千八で、別定戦なら負けられない。

心身ともに未完成だった３歳時には２度のＧ１を経験。大舞台の空気にのまれて桜花賞は７着、秋華賞で１３着に敗れたが、今は違う。「ムキになって走るようなところがあったけど、競馬を重ねるごとに上手に走れるようになった。体つきにも幅が出てきたね」という指揮官の言葉が示すように、才能は花開きつつある。「いい形で大きいレースに向かっていければ」。求められるのは内容と結果。来たるべくＧ１へと弾みをつけたい。