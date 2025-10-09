熊本市の自動運転バス実証実験の運行第2弾が始まるのに先立つ9月26日、関係者や報道機関向けの試乗会があり、参加者は自動運転走行の特徴をチェックした。

ルートは事前にプログラムで設定され、車体約30カ所のレーダーやセンサーなどで周囲を監視しながら走る。運転席には乗務員がいて、緊急時は対処する。

バスは南熊本駅前を出発し、大通りに入って設定された最高時速35キロまでスムーズに加速した。

1人のドライバーとして、最も気になるのは車線変更だ。前方を確認しながら、移動したい車線の後方から来る車との距離感とタイミングを計りつつ移動しなければならないからだ。

設定では、交差点で右折する前など3カ所の車線変更がある。車線が減少する地点では、移動したい車線にスムーズに移動した。ただ、急な車線変更が必要な時も。前方に駐車場へ入ろうと車が停止。右側車線の後方車両もあり、バスは自動で止まった。その後、手動で再スタートした。

別の場所では、左折しようと急減速した車も。バスは自動で比較的強いブレーキがかかって減速した。

人間の場合、目からの情報がほとんどを占めるが、自動運転は歩道にいる人の顔の向きから行動を予測するなど多様な情報を基に走る。安全最優先の走行だけに、人間の運転にはないと思われる停止もあると感じた。

市の担当者は「初心者マークを付けた車に余裕ある車間距離を取るように、自動運転バスも温かく見守ってほしい」と要望した。

（藤崎真二）