長崎県松浦市は「未来共創プロジェクト」と銘打ち、外部の人材を積極的に活用する事業を開始した。本年度中に19人を受け入れる予定。今月1日には新たな地域おこし協力隊員として5人が着任。委託型の2人を除く3人に友田吉泰市長から辞令が手渡された。任期はいずれも来年3月末まで。

事業は人のつながりを生かして地域の活力を強化するとともに、移住・定住を促進するのが目的。

辞令を手渡された3人のうち、熊本市出身の栗山幸奈さん（48）はキャンピングカーで全国を巡った旅好きで、まつうら党交流公社で体験型教育旅行を担う。大阪府吹田市の石山滋晴さん（37）は母親が平戸市出身。文化観光課に配属され、SNSなどを活用した観光情報の発信に取り組む。

杉原明日花さん（27）は、松浦高時代に励んだなぎなたを同校や市内小中学校で指導するなど、スポーツ振興全般を受け持つ。

友田市長は「外部からの視点とバランスのとれた支点の、二つの『してん』に期待している。皆さんの行動で地域を動かしてほしい」と激励した。

委託型で請け負う2人のうち、福岡市のFM局オーナーの金山利治さん（51）は松浦を気に入り転居。2地域居住やワーケーションの推進を請け負う。愛知県岡崎市から来た加藤昂平さん（33）は、御厨地域まちづくり運営協議会が策定した計画の実現をサポートする。

（福田章）