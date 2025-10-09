江戸期最大のキリシタン農民一揆、島原の乱（1637〜38年）の舞台となった世界文化遺産「原城跡」（国史跡、長崎県南島原市南有馬町）で、市が多目的広場の整備を始めた。史跡内に進入した大型バスが乗客を送迎後、車両を転回させる空間を確保するのが狙い。既存の駐車場（大手口）は史跡外にあるため、観光客らは本丸まで1キロ足らずの坂道を歩かねばならず、改善を求める声が上がっていた。市は来春の利用開始を目指す。

市教育委員会文化財課によると、広場を設けるのは、本丸まで250メートルほどの距離にある二の丸内の市有地（1779平方メートル）。休憩所を兼ねた平屋の管理棟を置き、老朽化した本丸内のトイレを集約するほか、観光ガイドの会「有馬の郷（さと）」の詰め所も移す。

6月から造成工事に入り、9月中旬に建設が始まった。総事業費は1億5千万円。広場の整備について、市は2022年11月策定の「史跡原城跡整備基本計画」に城郭研究者ら専門家の助言を受けて盛り込んだ。文化庁に対して今年4月、現状変更申請を行い、5月に許可されたという。

原城跡を巡っては、ここを含む「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録された18年、市が文化庁に無断で二の丸の一角に砂利を敷き、事実上の駐車場としていた問題が発覚。市長が陳謝し、現状復旧した経緯がある。

有馬の郷の内山哲利会長（78）によると、砂利問題の発覚後、滞在時間の関係で原城跡に立ち寄るツアーバスが減ったといい、内山会長は「年配者や障害者がきつい思いをしなくて済む。観光バスが戻ってきてくれればありがたい」と期待を寄せる。

原城跡と国道251号を挟んだ場所には、来年秋ごろの開設を目指して市が観光案内施設「世界遺産センター」の整備を進めており、多くの集客が期待されている。

（本山友彦）