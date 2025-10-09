佐賀県主催の戦没者追悼式が8日、佐賀市文化会館であり、遺族や中高生ら計約1350人が参列した。県は追悼式を戦後30年の節目から20年おきに開いてきたが、遺族の高齢化を背景に2035年の開催予定を10年前倒しした。今回のテーマは「次世代への継承」で、戦争のない社会を願う遺族のメッセージを中高生たちが受け止め、平和への決意を新たにした。

参列者は戦後30年の1975年は約2500人だったが、95年は約1800人、2015年は約1500人と減っていった。今回は初めて戦没者の配偶者の出席がなかった。

式典の冒頭では、県遺族会の山下一夫副会長（81）が満州（現中国東北部）からの引き揚げや、収容所で死亡した父に対する思いを語った。父は終戦の半月前に招集され、劣悪な環境の収容所で命を落とした。「日本で一番安い武器は人間」という言葉を最近目にして「父は道具ではない」と怒りを覚えた。

母や祖母と乗った引き揚げ船の中では、死亡した赤ちゃんを泣きながら海に落とす女性が何人もいたと聞いた。物心ついたときから、母は「よく生き延びた」と口癖のように言っていた。

高校生平和大使の致遠館高2年本多未侑さんも登壇。「平和は誰かが守ってくれるものではない。知ろうとする姿勢、考える力、伝える勇気が平和の種になる。未来の人が二度と同じ苦しみを味わわないよう、伝え続ける」と呼びかけた。

県遺族会の西田富子会長（80）は「伝える つなぐ」としたためた書を中高生の代表者に手渡した。「平和の語り部としての責務を果たさなければならない。精いっぱいの思いを込めて力を尽くす」とあいさつ。山口祥義知事は「戦争の記憶を未来につなぐ線が細く薄くなっている」と危機感を示した上で、本多さんら中高生の参列に触れ「次の世代を担う皆さんの活動を頼もしく思う」と述べた。

山下副会長は、終了後の取材に「戦争は絶対にしてはならない」と強調した。

（田中早紀）