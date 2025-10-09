追悼式の前には、佐賀県内の中高生19人が戦没者の遺族へのインタビューに臨んだ。戦争を知る人々の高齢化が進む中、遺族の声をアーカイブ化して後世に残すための県の試み。緊張しながらも真剣に質問を投げかける学生たちに、遺族は戦争の記憶を語り、平和への思いを託した。

参加したのは、県内の中学生6人と高校生13人、県内10市町の遺族21人。子どものころの生活や戦争で亡くなった家族、後世に伝えたいことを語り合った。

みやき町の太田勘さん（73）は、戦争で親族3人を亡くした。生き残って帰ってきた父は、同じ船で亡くなった約200人の兵士たちのために慰霊祭を催したという。後世に伝えたい思いを問われ「戦争を含め歴史をしっかり学ぶことが大切」と伝え、「『平和は大事だ』と思うだけでなく、勇気はいると思うが発信してほしい」と語りかけた。

参加者の一人、九州国際高等学園1年の市丸愛妃菜さん（16）は、曽祖母が長崎市に住んでいることから戦争について関心があったという。取材後、「自分の意見を持って発信してという言葉がとても刺さった。周りに流されず、平和への思いを伝えていきたい」と力強く語った。

取材の様子や学生の感想をまとめた映像は、後日県の交流サイト（SNS）などで発信するほか、県内の学校に教材として配布する予定。

（松本紗菜子）