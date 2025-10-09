佐賀市役所で7月31日、市職員と県職員が向かい合わせに座り、中核市をテーマに議論を交わした。

市職員は中核市への移行で、県も関係する障害者手帳の交付や福祉資金の貸し付けが市の手続きだけで対応でき、期間短縮になると説明。保健所を独自で運営できることにも触れ、県主体で行う保健衛生業務を市が担い、ワンストップによる身近で充実した市民サービスの提供が可能だと訴えた。

これに対して県は、感染症対策など危機管理では保健所を一元的に所管していることが「県としての大きな強み」と強調。体制づくりなどの課題も挙げた。

中核市への移行は、坂井英隆市長の1期目の公約。市は庁内検討会や中核市検討室を立ち上げ、調査、研究を始めた。指定には人口20万人以上などの要件があり、知事の同意も必要になる。2千近い事務を県から譲り受けることから、県と市は昨年10月に勉強会を始めた。今回は2回目だが大きな進展はなかった。

□ □

中核市を巡り、市長と山口祥義知事との間で、こんな応戦があった。

4月の県定例記者会見で、知事は「（中核市という）表札だけなら、それ自体に意味はないと思う」と述べた。中核市への移行には膨大な事務や経費が発生することを指摘。慎重な姿勢を示した。

翌月の市定例記者会見で、受け止めを問われ坂井市長は「市民サービス向上や佐賀市の発展につながる。市独自の取り組みもやりやすくなる」とし、「知事に直接お伝えしながら前に進めたい。私は必要だと思っている」と強調した。

中核市に関する市議会特別委員会に関わった市議は会見で潮目が変わったと振り返る。「中核市といってもぴんとこずに、議論が停滞ぎみだった市職員や議員らの士気が高まった」

コロナ禍で複数の市民から「保健所の感染対応が追い付いていない」との電話を受け、障害者手帳の交付を巡っては「市と県の2回の面談から交付が遅れ、希望する市営住宅に入居できなかった」という話を聞いている市議は、中核市の実現を強く求める。

一方、県との議論が進行中のため、市担当者が「広報誌などで説明する段階ではない」と話すように、情報が少なく、多くの市民が関心を持つテーマとはなっていない。

地域活動を行う市内の男性（71）は「詳しく知らない」とした上で「中核市にどんなメリット、デメリットがあるか議論を進め、市民に理想の都市像を示してほしい」。市民の暮らしに大きな影響を与える政策の行方に注目している。