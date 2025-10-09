「世界基準」意識、心の強さが必要

2季目を迎えるバレーボール大同生命SVリーグの女子が10日に開幕し、SAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）は11日に敵地でNEC川崎との初戦に臨む。10季ぶりに指揮を執る元女子日本代表監督の中田久美監督（60）は前回在任時にプレミアリーグ（現SVリーグ）を3度、全日本選手権を4度制覇。常勝チーム復活へ燃える「名将」の覚悟に迫った。女子は14チームが参戦。来春までのレギュラーシーズンで各44試合を戦い、上位8強がプレーオフに進む。 （聞き手・構成＝西口憲一）

−監督のオファーを受けて悩んだのか。

「悩みました。私でいいのか、何ができるのかという葛藤。正直もう『勝ち負けは嫌』というのもあった。勝負の中で40〜50年、日本のために戦ったという思いもあった。でも、必要としてくれる方がまだいるんだと」

−選手個々に「譲れないもの」を求めた。

「何のためにバレーをやっているのか、最初に練習を見た時、疑問に思った。（選手の姿勢が）全く物足りなかった。勝つって簡単に言うけれど、そんなものじゃない」

−練習量が増えた。

「44試合のレギュラーシーズンを戦いきるためです。日本代表の石川真佑選手＝ノバラ＝のフィジカルは相当強い。（外からSAGA久光を見ていて）やらなすぎている印象が強かった」

守備軸に、外国人の攻撃力プラス

−昨季の年間最終順位は3位で、アタック決定率はリーグ2位。外国籍選手の高い攻撃力を生かすためにも守備が重要。

「鍵を握るのは（攻守のバランスに優れた26歳の）中島咲愛。力を計算できるのは大きい」

−プレシーズンマッチでは昨季覇者の大阪マーヴェラス（大阪M）に勝利した。2021〜22年シーズン以来の優勝を目指す中、日本人を軸にしたチームづくりをイメージしているように映る。

「土台があって、外国人がプラスされる形。外国人の調子次第のチームにはしたくない。ここにいる（日本人）選手たちのレベルが向上しなければ、SAGA久光のレベルは上がらない」

−就任以来「世界基準」を口にしている。

「選手たちは最終的に日本代表で戦いたい意識がある。技術、メンタル…そこを目指すなら、何が必要かということ」

−メンタルの強さという意味で、心は折れるものなのか。

「折れます。でも、そこからどうやって踏み出すのか『強さ』が大事。選手にはポジティブな思考になれるひと言をかけてあげたい。方向性を考えられる関係性を築くことも私の役割」

−交流サイト（SNS）上でのアスリートに対する誹謗（ひぼう）中傷が社会問題になっている。メンタルに大きな影響を及ぼす。

「良くも悪くもすごい時代。強くならないといけないからこそ『こだわり』や『譲れないもの』を持つべきです。全力を尽くす、勝敗を受け入れる覚悟は私のバレー人生で一番譲れないもの」

−新生スプリングスへの期待は大きい。

「選手の貴重な時期を預かっている。人間としていいかげんなことはできない。選手には、いいバレー人生を送ってもらいたい。それは、はっきりと口にできる」

中田久美（なかだ・くみ）1965年生まれ。東京都出身。現役時代はセッター。15歳で女子日本代表に初選出。日立の黄金期を築き、銅メダルを獲得した84年ロサンゼルスから3大会連続で五輪出場。2012年に久光製薬（現SAGA久光）の監督となり、総監督を経て17年から女子日本代表の監督として指揮を執った。21年東京五輪後に退任。25年6月、SAGA久光の監督に就任した。

北窓「柱」の自覚今年、日本代表に

8月下旬から9月上旬にかけて行われた世界選手権にSAGA久光から2選手が日本代表として出場した。24歳のミドルブロッカー、荒木彩花（福岡県大野城市出身）は2024年パリ五輪で「日の丸」を背負うなどチームの顔に成長した。今年代表デビューした21歳の北窓絢音は身長183センチのアタッカーで守備力も兼備。「コートの中で引っ張っていく」と柱としての自覚も十分だ。

ホーム開幕2連戦でプレゼント

18、19両日にSAGAアリーナ（佐賀市）で行われる刈谷とのホーム開幕2連戦（午後2時5分開始）では入場者にプレゼントが配布される。18日は得点や演出に合わせて光るブレスレットタイプのグッズPIKABON（ピカボン）が先着3500人に、19日は佐賀を舞台にした人気アニメ「ゾンビランドサガ」の来場特典が同5000人にそれぞれ配られる。いずれも限定の応援アイテム。2024年度日本代表のミドルブロッカー、平山詩嫣（北九州市出身）も「全員の力を結集して優勝します。会場でともに戦ってください」と来場を呼びかけた。