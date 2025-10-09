自民党の高市早苗総裁が新執行部を発足させた。「党の景色を変える」と訴えたにもかかわらず、党の刷新がまるで感じられない人事である。

目につくのは派閥の復権と論功行賞だ。総裁選で高市氏の勝利に貢献した麻生派と旧茂木派が重用された。

総裁選の決選投票で、麻生派を束ねる麻生太郎元首相は高市氏への投票を所属議員に呼びかけた。

新役員のうち、党運営を取り仕切る幹事長は麻生氏の義弟の鈴木俊一氏、総務会長には有村治子氏が就いた。副総裁となった麻生氏を含め、主要な役員6人の半数を麻生派が占める。

旧茂木派も麻生派と同様に決選投票で高市氏を支援し、2人の議員が組織運動本部長と広報本部長に起用された。茂木敏充氏は入閣するとみられる。

自民が国民の信用を失った派閥裏金事件を機に、麻生派以外の派閥は解散した。惨敗した参院選の総括で「解党的出直し」を誓ったばかりなのに、派閥の復権を見せつけられるとは驚くほかない。

早速、党の内外から「麻生政権のようだ」との声が上がる。高市氏も反論のしようがないだろう。

党内基盤が弱いため麻生氏を頼ったのだろうが、派閥や論功行賞が幅を利かせると、能力を重視した適材適所の人事はできない。

新総裁となった後の記者会見で高市氏は「全員活躍、みんなで力合わせて取り組んでいく自民党にしたい」と語った。役員人事を見る限り、言葉が上滑りしている。

共同通信社が実施した世論調査では、総裁選で派閥や旧派閥の影響力を「感じた」と回答した人が「ある程度」と合わせて8割を超えた。

多くの国民の目にも、自民は古い政治に逆戻りしていると映っているようだ。

高市氏は政調会長に小林鷹之氏、選対委員長には古屋圭司氏を充てた。いずれも政治信条が高市氏に近く、保守色が強いといわれる。政策への影響を注視したい。

波紋を呼んでいるのは、旧安倍派の裏金事件に関与した萩生田光一氏を幹事長代行に起用したことだ。8月に元政策秘書が政治資金規正法違反（虚偽記入）の罪で罰金30万円の略式命令を受けている。

高市氏は裏金事件に関与した議員について、国会で説明し、有権者の審判を受けたことなどを理由に「人事に影響はない。しっかりと働いていただく」と話した。

国民の根強い不信を直視すべきだ。共同通信社の世論調査によると、裏金事件に関与した議員を党役員や閣僚に起用することについて「反対」が8割近かった。自民が裏金事件に決着をつけていないからである。

高市氏は近く召集される臨時国会で、首相に就任する見通しだ。新政権の閣僚人事は古い政治からの脱却を占う試金石となる。