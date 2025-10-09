日本代表は8日、東京ドームで来月15、16日に行われる韓国との強化試合に臨むメンバー28人を発表し、岡本和真内野手（巨人）や伊藤大海投手（日本ハム）、森下翔太外野手（阪神）らが選ばれた。

来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向けた見極めの場となる。井端弘和監督は東京都内で記者会見し「競争が第一。（WBCでは）メジャー組もいるが、一人でも多く戦力になってもらえれば」と期待を口にした。

前回のWBCに出場した牧秀悟内野手（DeNA）や高橋宏斗投手（中日）、今季首位打者の小園海斗（広島）と牧原大成（ソフトバンク）の両内野手、ルーキーの金丸夢斗投手（中日）もメンバー入り。松本裕樹投手（ソフトバンク）と野村勇内野手（同）は初選出された。米大リーグ移籍を目指す村上宗隆内野手（ヤクルト）や、本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝明内野手（阪神）は選出されなかった。

WBC目指す

松本裕樹（初選出に）「光栄です。（代表入りを）目指してきたというか、結果を残し続ければいけるかなと思っていた。選ばれたからには（来年のWBCも）イメージしてやりたいし、そのために今回の2試合で結果を残したい」

万能性を出す

牧原大成「前回（2023年のWBC）は鈴木誠也（カブス）の代替だった。今回は強化試合だけど最初から呼ばれ、すごくうれしい。自分が今年やってきたことを信じ、そのまま出せれば。求められるのはそこ（ユーティリティー性）だと思うので、しっかり準備をしたい」

いろいろ吸収

野村勇（初選出に）「今年始まった時は、ここまでいろいろなことがあるとは思っていなかった。すごい1年やなとびっくりしている。打撃に足に（試合）途中からでもいけるように準備して、しっかり使えるところをアピールしたい。トップ選手が集まるので、いろいろと吸収したい」