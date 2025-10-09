炊き込みごはん、食べたいのは？＜回答数 39,343票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第314回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「炊き込みごはん、食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:炊き込みごはん、食べたいのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ぜいたくに！松茸のみの松茸ご飯
【材料】（4人分）
松茸 2本
お米 2.5合
もち米 0.5合
<昆布だし>
昆布(10cm角) 1枚
水 500~600ml
<調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 1
塩 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 1.5
ミツバ(刻み) 1/2束分
【下準備】
1、松茸の根元は2cm位まで鉛筆を削るように薄く皮を削ぎ取る(切り落とさない)。水でぬらして固く絞ったキッチンペーパー等で汚れを拭き取り、食べやすい大きさの縦薄切りにする。
2、お米、もち米は合わせて水洗いし、ザルに上げておく。
3、＜昆布だし＞の昆布を水に浸けておく。
【作り方】
1、炊飯器に洗ったお米を入れ、＜調味料＞の材料を加え、＜昆布だし＞を3合までの水量まで加える。松茸を加えてひと混ぜし、スイッチを入れて普通に炊く。
2、炊き上がったら15分蒸らし、しゃもじで底から持ち上げて余分な水分を飛ばしながら全体にサックリ混ぜ、器に盛ってミツバを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水が最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「炊き込みごはん、食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
・「炊き込みごはん、食べたいのは？」の結果は…
・1位 … 松茸 34%
・2位 鶏五目 29%
・3位 栗 21%
・4位 タケノコ 16%
※小数点以下四捨五入
39,343票
・2位 鶏五目 29%
・3位 栗 21%
・4位 タケノコ 16%
※小数点以下四捨五入
39,343票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ぜいたくに！松茸のみの松茸ご飯
【材料】（4人分）
松茸 2本
お米 2.5合
もち米 0.5合
<昆布だし>
昆布(10cm角) 1枚
水 500~600ml
<調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 1
塩 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 1.5
ミツバ(刻み) 1/2束分
【下準備】
1、松茸の根元は2cm位まで鉛筆を削るように薄く皮を削ぎ取る(切り落とさない)。水でぬらして固く絞ったキッチンペーパー等で汚れを拭き取り、食べやすい大きさの縦薄切りにする。
2、お米、もち米は合わせて水洗いし、ザルに上げておく。
3、＜昆布だし＞の昆布を水に浸けておく。
【作り方】
1、炊飯器に洗ったお米を入れ、＜調味料＞の材料を加え、＜昆布だし＞を3合までの水量まで加える。松茸を加えてひと混ぜし、スイッチを入れて普通に炊く。
2、炊き上がったら15分蒸らし、しゃもじで底から持ち上げて余分な水分を飛ばしながら全体にサックリ混ぜ、器に盛ってミツバを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水が最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)