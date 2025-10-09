政府閉鎖を“利用”するトランプ政権

連邦予算の失効により、米政府機関の一部が10月1日から閉鎖された。政府閉鎖は第1次トランプ政権が「国境の壁」の建設を巡って混乱した2018年12月〜2019年1月以来のことだ。

今回の争点は医療保険補助の延長だ。来年の中間選挙を見据え、民主党が医療保険を守る姿勢を堅持しているのに対し、共和党は「医療保険補助は不法移民に資するのみだ」と反論している。世論の過半は民主党が主張する医療保険補助の延長に賛成だが、共和党がこれにひるむ気配はほとんどない。

前回の政府閉鎖は35日間に及んだが、今回はそれ以上になる可能性がある。予算成立に尽力すべきトランプ政権が、政府機関の閉鎖を奇貨として、自身の政策を推し進めようとしているからだ。

“打ち出の小槌”は仮装通貨

トランプ大統領は1日、民主党地盤の州向けの総額260億ドル（約3兆8000億円）の予算を凍結し、翌2日には野党・民主党寄りとみなす政府機関のうち、どこの支出を削減するかを協議していることを明らかにした。トランプ政権はさらに連邦政府職員の大量解雇も視野に入れており、専門家は「前代未聞の動きだ」と驚いている。

米軍はトランプ氏個人に忠誠を誓うのか

トランプ氏の独断専行ぶりはとどまるところを知らない。

筆者が注目したのは、トランプ氏が9月30日、世界各地から国防総省に緊急招集された800人以上の米軍幹部の前で、気に入らない幹部の解雇をちらつかせる異例とも言える演説を行ったことだ。

米国を始め先進国では、正規軍が忠誠を誓うべき対象は国家そのものだ。これに対し、私人または特定の政党などに忠誠を誓う軍事組織は私兵とみなされる。

中国共産党に忠誠を誓う人民解放軍は私兵の典型例だが、米軍がトランプ氏個人に忠誠を誓うことになれば、世界最強の私兵組織が誕生することになるだろう。

トランプ氏は国防総省の会議の場で、米国は内側からの侵略と戦っていると語ったことも気になるところだ。米国ではこのところ、不法移民対策のために州兵を動員するケースが相次いでいるが、トランプ氏は連邦軍まで投入しようと考えているのかもしれない。

トランプ氏の言動に民主党側は危機感を露わにしている。イリノイ州のブッカー知事は10月1日、「この男は本当に何かがおかしい。（大統領が職務遂行不能になった場合の手続きを定める）米国憲法修正第25条を発動すべきだ」とトランプ氏の罷免を訴えた。

国家は巨大なファミリービジネス

トランプ氏の統治スタイルは「家産制」だという指摘がある。

家産制とは、父である家族の支配を意味する家父長制を国全体に拡張したシステムのことだ。近代国家の成立により葬り去られたとみなされていたが、トランプ氏の復権により、米国で家産制が復活しつつあるという認識だ。米軍を私兵化することに成功すれば、トランプ氏の家産制が完成に近づくことは間違いないだろう。

家産制の下で国家は巨大なファミリービジネスとなるのが常だ。政治リーダーは身内をえこひいきし、私欲を肥やすことができるからだ。

トランプ氏の純資産は昨年の大統領選挙を戦っているときの43億ドル（約6300億円）から9月時点で73億ドル（約1兆1000億円）に急拡大した。

打ち出の小槌は暗号資産だ。トランプ氏は3人の息子と手を組み、2024年9月にWLFIと名付けた暗号資産ベンチャーを立ち上げた。そして、大統領復帰後に暗号資産業界に有利な法整備を行ったことで、WLFIの売り上げは推定14億ドル（約2100億円）に急増したのだ。「大統領の権力を現金化した」と揶揄する声が出ているほどだ。

トランプ氏の孫娘が、ホワイトハウスを背景に自身のアパレルブランドを宣伝したことも物議を醸している。公的空間を私的な利益に利用したという批判だ。

トランプ氏の政策が雇用市場の足かせに

トランプ・ファミリーの繁栄ぶりとは裏腹に、米国の雇用情勢は悪化する一方だ。

米調査企業チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスは10月2日、米企業や政府機関による今年1〜9月の新規採用数は前年比6割減の20万4939人と発表した。リーマンショック直後の2009年以来の最低水準だ。

トランプ氏の政策が雇用市場の足かせになりつつある。

トランプ政権への悪評のせいで米国のインバウンドは絶不調だ。ラスベガスでも観光客の減少が止まらず、雇用の受け皿は縮小する一方だ。

トランプ政権は人工知能（AI）業界への支援に熱心だが、職場でのAI導入が災いして大卒レベルのホワイトカラー職は大打撃を被っている。

10月からの政府機関の閉鎖で、若年層を巡る雇用環境が一層悪化することも確実だ。

彼らの銃弾はどこへ向かうのか

気がかりなのは、米国人の政治制度への不信感が急速に高まっていることだ。ニューヨークタイムズが10月3日に公表した世論調査結果によれば、41％が「米国は民主主義国家だとは思わない」と回答した。

中でも深刻なのはZ世代（18〜29歳）だ。米国にも拠点を置く英国の調査会社YouGovが9月中旬に公表した調査結果では、「政治的暴力は正当化できる」と回答したZ世代は20％と、他の世代を大きく上回った（保守派活動家のカーク氏を暗殺したのもZ世代だった）。

政治信条が異なり、自身の将来の可能を奪おうとするトランプ氏はZ世代にとって不倶戴天の仇敵だ。だが、トランプ氏の警護が厳しいため、彼らの銃弾はトランプ氏と一蓮托生である一族に向けられるのではないかとの不安が頭をよぎる。

混迷を深める超大国の行く末が心配でならない。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部