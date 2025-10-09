今年のノーベル化学賞が発表され、「多孔性材料」の開発で知られる京都大学の北川進副学長ら3人が選ばれました。日本人の化学賞は、2019年の吉野彰さん以来、9人目です。

■受賞の知らせ、一言目はどう答えたのか？

8日午後9時すぎ。

京都大学 北川進副学長（74）

「非常に大きな名誉のある賞だから、なかなか信じがたい」

──一言目はどう答えられたのですか？

京都大学 北川進副学長（74）

「『ありがとうございます』と」

──奥さんにはなんて報告を？

京都大学 北川進副学長（74）

「電話して『本当になったようだよ』と。『よかったね』と」

──（新しい材料を）発見した瞬間は？

京都大学 北川進副学長（74）

「それはもうエキサイト。他の材料にないものだから。これが醍醐味（だいごみ）ですね、研究の」

◇

今年のノーベル化学賞に、京都大学の北川進副学長が選ばれました。

並木雲楓フィールドキャスター

「午後8時の有楽町です。号外が配られ始めました。みなさん手にとっています」

街の人

「なんか自慢したくなりますよね、うれしいです」

母校・京都大学の学生からも…。

京大生

「すばらしい人を見習って勉学にまい進していけたらなと」

■世界で初めて成功「多孔性材料」とは

北川さんは、分子サイズの極めて小さな穴を無数にもつ「多孔性材料」と呼ばれる材料の作製に、世界で初めて成功。「多孔性材料」を使えば、複数のガスが混ざった中から、必要なガスだけを取り出したり、貯蔵したりできます。

温室効果ガスである、二酸化炭素だけを取り出し、貯蔵することも可能で、地球温暖化の解決にもつながることが期待されています。

■「飲み会でもエネルギッシュ」研究者仲間が語る北川さん

研究者仲間として北川さんと昔から交流のある日本化学会の馬場嘉信筆頭副会長は、性格について次のように話しました。

日本化学会 馬場嘉信筆頭副会長

「温厚な先生で、いつも我々に対してもニコニコ接していただいて、かつそれに対して、サイエンスには非常に厳しい先生。非常に飲み会でもエネルギッシュに飲まれてしゃべってます」

お酒が好きで、誰とでも分け隔てなく接していたといいます。

日本化学会 馬場嘉信筆頭副会長

「私と一緒に飲むときはワイン飲まれてますね」

──赤ですか、白ですか？

日本化学会 馬場嘉信筆頭副会長

「赤だと思います。もう普通のどこにでもいるおじさん。だけど学問の分野ではもう神様的な人ですね」

■よく言っていた「研究はエンジョイせなあかん」

喜びの声は、北川さんのもとで学び、研究者の道を進んでいる“教え子”たちからも…。

北川さんのもとで学んだ 近畿大学 杉本邦久教授

「北川先生の名前あがって手をたたいて喜んだ。情熱にあふれる先生。妥協しない」

北川さんの研究に対する情熱を感じた言葉がある、といいます。

近畿大学 杉本邦久教授

「『杉本くん、僕はまだまだやりたいことがあるんだ』。70歳を超えた先生が『まだまだやりたいことがあるんだ』と。僕も見習わないといけない」

北川さんのもとで学んだ 大阪大学 正岡重行教授

「よくおっしゃっていたのは『研究はエンジョイせなあかん』。いつも楽しまれるような雰囲気を出している先生」

■2019年受賞“師匠”の吉野彰さんも祝福コメント

日本人では携帯電話などに使われるリチウムイオン電池を開発し、2019年に受賞した吉野彰さん以来の化学賞。

北川さんの“師匠”でもあるという吉野さんは、出張のため飛行機に乗る直前に吉報が届いたといいます。

吉野彰さんのコメント

「北川先生、たいへんおめでとうございます。羽田の第3ターミナルで受賞を知りました。いつかはこの日が来るとは信じていましたが、まさか羽田で吉報に接するとは。研究成果は単に新しいサイエンスを生み出しただけでなく、次世代分離技術などSustainable（サステナブル＝持続可能な）社会の実現に大きな貢献をすると思います」

■北川さんから、子どもたちへのメッセージ

北川さんも会見で、受賞決定の連絡を受けたときのエピソードを明かしました。

京都大学 北川進副学長（74）

「最近、勧誘の変な電話がよくかかってくるんです。私は『またか』と思って不機嫌に（受話器を）とったら、アカデミーの選考委員会の委員長だと名乗られたのでびっくりしました」

今後については…。

京都大学 北川進副学長（74）

「私はじゃあ何をしたらいいのかというと、まさにキュリオシティ（好奇心）です。非常に、いままでできないこと、それから、誰も分からないこと、これは絶対無理だというようなことにチャレンジして実現していくことによって、また科学（化学）の発展があるのではと思っています」

そして、子どもたちへのメッセージを求められた北川さんは、こう語りました。

京都大学 北川進副学長（74）

「『幸運は準備された心に宿る』という名言が残っています。なにかというと、私の流れを見たときに、いい先生に恵まれて、いい友達に、そして学会でいろんな付き合い…。ある日突然、宝くじを引いたから当たるもんじゃない。だからみなさん方、自分の育っていく過程でいろんな経験するんですけど、それをより大切にして、将来花開く可能性がある」

