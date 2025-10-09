【ルヴァン杯】川崎＆広島が第1戦に快勝し決勝へ大きく前進 敗れた横浜FC＆柏は苦しい状況
JリーグYBCルヴァンカップ準決勝の第1戦、2試合が8日に開催されました。
川崎フロンターレはホームで柏レイソルと、サンフレッチェ広島は敵地で横浜FCと対戦しました。
決勝進出の条件は、2試合を戦い勝利数が多いチームが勝ち上がり。勝利数が同じ場合は、2試合の得失点差で決定(アウェイゴールルールはなし)。得失点差でも決着がつかない場合は、第2戦終了時に30分間(前後半各15分)の延長戦。延長戦後にはPK戦で勝敗を決めます。
川崎は柏に前半だけで2点を先行。後半にも追加点を決め3-1で勝利。そして広島が敵地で2-0と快勝しました。
川崎は2019年以来の決勝、広島は2022年以来の決勝進出に大きく前進しました。
第2戦は12日(日)に行われます。
【準決勝第1戦】 10月8日(水)
川崎 3-1 柏(Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu)
広島 2-0 横浜FC(ニッパツ三ツ沢球技場)
【準決勝第2戦】 10月12日(日)
柏 - 川崎(三協フロンテア柏スタジアム)
広島 - 横浜FC(エディオンピースウイング広島)