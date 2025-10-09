JリーグYBCルヴァンカップ準決勝の第1戦、2試合が8日に開催されました。

川崎フロンターレはホームで柏レイソルと、サンフレッチェ広島は敵地で横浜FCと対戦しました。

決勝進出の条件は、2試合を戦い勝利数が多いチームが勝ち上がり。勝利数が同じ場合は、2試合の得失点差で決定(アウェイゴールルールはなし)。得失点差でも決着がつかない場合は、第2戦終了時に30分間(前後半各15分)の延長戦。延長戦後にはPK戦で勝敗を決めます。

川崎は柏に前半だけで2点を先行。後半にも追加点を決め3-1で勝利。そして広島が敵地で2-0と快勝しました。

川崎は2019年以来の決勝、広島は2022年以来の決勝進出に大きく前進しました。

第2戦は12日(日)に行われます。

【準決勝第1戦】 10月8日(水)

川崎 3-1 柏(Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu)

広島 2-0 横浜FC(ニッパツ三ツ沢球技場)

【準決勝第2戦】 10月12日(日)

柏 - 川崎(三協フロンテア柏スタジアム)

広島 - 横浜FC(エディオンピースウイング広島)

【決勝】 11月1日(土)国立競技場