ドジャースの先発山本由伸！無傷の3連勝でディビジョンシリーズ制覇なるか！？



左から山本由伸、大谷翔平、佐々木朗希 写真：SANKEI Creative 2/アフロ

＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

敵地・シチズンズ・バンク・パークで連勝し、ディビジョンシリーズ2勝を挙げたドジャース。無傷の3連勝でのリーグチャンピオンシリーズ進出を目指し、フィリーズとの一戦が行われる。

この日から本拠地、ドジャー・スタジアムでの試合と切り替わるこの日の試合、注目はやはり大谷翔平（31）と山本由伸（27）、そしてクローザーとして頭角を表してきた佐々木朗希（23）だ。

ドジャー・スタジアムで行われたレッズとのワイルドカードシリーズで圧巻の本塁打を放った大谷。

ブーイングを受けた敵地とは異なり、大声援を受けながらの試合となるだけにモチベーションが大きく変わるはず。ここでも試合を決める長打を放ち、ファンの歓声に応えるか。

先発を予定されている山本は前回は7回途中まで投げて9奪三振をマーク。

ストレートとスプリットのコンビネーションが魅力なだけにこの試合でも思い切ったピッチングを披露してくれるだろう。

最後はポストシーズンからクローザーとして火消しに努める佐々木。

160キロを優に超えるストレートを軸にした強気の投球でピンチを凌いで来た。今回も強打者相手にどんな投球を見せてくれるだろうか。

注目の一戦は日本時間9日の10時8分にプレーボールを予定している。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」