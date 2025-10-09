「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（８日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉５日の京都新馬戦を制したマーブルパレス（牝、西園正）はファンタジーＳ（１１月１日・京都、芝１４００メートル）、芙蓉Ｓを勝ってデビュー２連勝としたウイナーズナイン（牡、小栗）は京都２歳Ｓ（１１月２９日・京都、芝２０００メートル）に向かう。

りんどう賞で８着に敗れたカイショー（牝、長谷川）は、さざんか賞（１２月６日・阪神、芝１２００メートル）を視野に入れる。５日の京都でデビューＶを飾ったコウギョク（牝、昆）は年内休養。「来年まで成長を促したい」と昆師。

〈美浦〉８月の新潟で初陣Ｖを飾った宮田厩舎２頭の動向。アートバーゼル（牝）は、引き続き戸崎圭とのコンビでアイビーＳ（１８日・東京、芝１８００メートル）へ。オルネーロ（牡）は鞍上ルメールで萩Ｓ（２６日・京都、芝１８００メートル）に向かう。

５日の東京新馬戦を制したゴーイントゥスカイ（牡、上原佑）は放牧。「年内にもう一戦したい」と上原佑師。札幌２歳Ｓ７着の僚馬オブラプリーマ（牝）は葉牡丹賞（１２月６日・中山、芝２０００メートル）あたりが次走候補に。