「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）

今度こそ重賞制覇を成し遂げる。ラヴァンダは８日、栗東坂路で４Ｆ５３秒２−３８秒４−１２秒０と、しまい重視の加速ラップをマーク。中村師は「やればいくらでも出るのでね。順調ですよ」とセーブ気味ながらも軽快に走る姿に満足そうだった。

重賞は２度のＧ１を含む７回の挑戦で、２着１回、３着２回とあと一歩及ばなかった。師は「いつ勝っても驚かない。重賞を獲れる力はある」と手応え。実際に阪神牝馬Ｓでは前半３Ｆ３５秒５の緩い流れを、メンバー最速の上がり３Ｆ３２秒７でタイム差なしの３着まで迫る強い競馬を披露。同じく３勝クラスの身で挑んだ２走前の府中牝馬Ｓは外枠の分だけ距離のロスがあったが、勝ち馬に０秒３差の３着と確かな実力を示した。

今回は善戦では終わらせない。性格的に真面目かと問われると「そうであればもっと走ると思う」とさらなる能力をにおわせつつ、外を回しながらも粘る勝ち馬に迫った２走前と同じ舞台の適性については「かみ合えば勝負になる。条件はいい」と明るい表情。充実の秋へまい進すべく、タイトル奪取の準備は整った。