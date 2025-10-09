◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日午前１０時８分開始予定）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。正捕手のスミスがスタメンに復帰した。

一気に突破を決められるか―。ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズを２連勝で突破。第１戦で大谷が初回先頭弾を放って勢いを作ると、第２戦も大谷がダメ押しの適時打を放ち、第２戦で先発した山本も７回途中４安打２失点（自責０）と踏ん張った。

地区シリーズでも第１戦は、先発登板した大谷が６回３安打３失点と踏ん張って逆転勝ち。大谷に勝利、佐々木朗希投手（２３）にセーブがついた。第２戦は大谷の適時打などで４点を奪い、１点差の９回２死一、三塁という大ピンチを朗希が抑えて逃げ切り、たった２球でセーブがついた。

大谷は地区シリーズで第１戦で４打席連続三振を喫するなど、第２戦の１打席目まで５打数連続三振。第２戦の３打席目まで８打席連続安打なしと快音が響いていなかったが、７回の４打席目に地区シリーズ９打席目にしてようやく出た初安打が貴重な追加点となる右前適時打となった。本塁打は９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２発を放ってから３戦連続で出ていないが、４戦ぶりのアーチにも期待だ。

先発する山本は今季、地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破を決めた試合で先発。シャンパンファイトが行われた試合はいずれも先発しており、またしても勝てばシャンパンファイトというシチュエーションでマウンドに立つ。９月は３登板連続１安打投球を見せるなど、月間４登板で防御率０・６７で月間ＭＶＰにも輝いた。

ワイルドカードシリーズの第２戦でも、７回途中４安打２失点（自責０）、９奪三振と好投。６日（同７日）には「冷静でいられるように心の準備だったり、体もそうですけど、そういう所を大切にしたいと思います」と意気込みを口にしていた。

佐々木朗希投手（２３）は２日連続での登板こそないが、ワイルドカードシリーズ第２戦から３試合連続で登板中。地区シリーズに入ってからは２試合連続でセーブをマーク。６日（同７日）の第２戦では、１点差の９回２死一、三塁で登板してたった２球で締めくくり「自分のいい球で勝負することだけを考えていた。打たれてもしょうがないと割り切って、自分から自滅せずにゾーンに投げて、それだけ」とうなずいていた。日本人投手では初となるポストシーズン３試合連続セーブにも期待だ。

フィリーズは第３戦の先発に、今季１２勝の左腕・スアレスではなく、５勝１０敗、防御率６・０１の右腕・ノラを起用。スアレスを救援起用する見込みであることをトムソン監督は明かしている。ノラは昨季まで３年連続２ケタ勝利の実力者だが、今季は調子が上がらず。大谷は７打数１安打と抑えられて、本塁打は放ったことがない。

ドジャースは敵地で２連勝してすでに突破に王手。この試合から２連敗を喫して敵地での第５戦までもつれた場合には、再び大谷が先発する見込みになっている。ドジャースのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（指）大谷翔平、２（遊）ベッツ、３（右）Ｔ・ヘルナンデス、４（一）フリーマン、５（捕）スミス、６（左）Ｅ・ヘルナンデス、７（三）マンシー、８（中）パヘス、９（二）エドマン、投・山本