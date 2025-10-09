「有力馬次走報」（８日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）を予定している美浦・手塚久厩舎の２頭は、ダービー２着馬マスカレードボール（牡３歳）がルメールと、宝塚記念６着のソールオリエンス（牡５歳）は丹内と新コンビを組む。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表。

◆スプリンターズＳ３着のナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川）が、来春の高松宮記念（２６年３月２９日・中京）で引退することが８日、分かった。管理する長谷川師と奈村睦弘オーナーとの協議の結果、決定した。昨年と同じローテで、阪神Ｃ（１２月２７日・阪神）から当レースへ向かう予定。

◆札幌記念で１５着に敗れた昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝）はエリザベス女王杯（１１月１６日・京都、芝２２００メートル）を目指す。所属する社台オーナーズクラブがホームページで発表。

◆秋華賞（１９日・京都、芝２０００メートル）に出走予定のジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸）が８日に栗東トレセンへ移動した。

◆札幌記念１４着のシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久）はメルボルンＣ・Ｇ１（１１月４日・豪フレミントン、芝３２００メートル）でレーンとコンビを組むことが決定。所属するキャロットクラブがホームページで発表。

◆京都大賞典３着のヴェルミセル（牝５歳、栗東・吉村）はエリザベス女王杯へ。４着アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道）はジャパンＣ（１１月３０日・東京、芝２４００メートル）、７着ヴェルテンベルク（牡５歳、栗東・宮本）はステイヤーズＳ（１２月６日・中山、芝３６００メートル）へ向かう。