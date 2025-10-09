「サウジアラビアＲＣ・Ｇ３」（１１日、東京）

陣営期待のモーリス産駒ゾロアストロが８日、スケール感十分の走りを披露した。

美浦Ｗでグロッシェン（４歳３勝クラス）を２〜３馬身追走する形で運び、直線は手応えを保ったまま内から併入。大きなストライドで駆け抜け、６Ｆ８５秒３−３７秒５−１１秒６を計時した。宮田師は「先週にしっかりやった後もテンションが上がることなく、体の張りも出て今週を迎えられました。きょうも予定通りにできたし、ハミの受け方も良く、最後もスムーズに加速できていました」と合格点を与える。

出遅れが響いた新馬戦の反省を踏まえ、２戦目の新潟ではスタートを決めて２馬身半差の快勝。「２週前にもゲートの確認をしましたが、特に問題なくスッと反応していた。今回も普通には出られると思います」と流れに乗るイメージを描く。

祖母は独オークス馬ナイトマジック。叔父に２１年毎日杯２着、ダービー４着のグレートマジシャンがいる良血馬に「本当に魅力を感じている馬。ここでいい結果を出して次の舞台に向かいたい」と指揮官。現２歳世代で５頭が勝ち上がっている宮田厩舎のエース格として、まずは重賞タイトル奪取で存在感を示したい。視線は暮れのＧ１から来春のクラシックへ−。完成度の高い最終追いの動きが、その期待をさらに膨らませた。