大泉洋、黒柳徹子の無茶ぶりにボヤき　天海祐希とともに「“被害者の会”と言っていいんじゃ？」

今年2月に放送50年目に突入した『徹子の部屋』。

本日10月9日（木）、同番組の節目を記念したスペシャル企画の第3弾として「大泉洋＆天海祐希＆マツコ奇跡の共演SP」が放送される。

SPサポーターのマツコ・デラックスのほか、新ドラマ『ちょっとだけエスパー』主演の大泉洋と、『緊急取調室』主演の天海祐希という豪華ゲストがスタジオに集結。

爆笑トークを繰り広げるとともに、1万2500回を超える過去の放送の中から、伝説のスポーツ選手やテレビ出演が珍しい文化人、昭和の大スターたちのお宝映像をたっぷり振り返っていく。

◆“無茶ぶり被害者の会”結成？

マツコと大泉はCMで共演、大泉と天海は舞台で共演して以来の仲。そして、天海とマツコは約20年前、バラエティ番組で共演した際、天海から「お友だちになってください」と声をかけて以来、夜中に電話しあう間柄だとか。

そんな親交の深い3人が一堂に会した今回、もっとも盛り上がったのが大泉と天海の『徹子の部屋』名場面を振り返るコーナーだ。

大泉と天海は過去、『徹子の部屋』に出演するたび黒柳徹子にリクエストされて得意のものまねを披露してきたが、その歴史をあらためてたどった大泉は「私と天海さん、（黒柳の）“被害者の会”と言っていいんじゃ？」と黒柳の無茶ぶりにボヤく。

しかし、そんな文句などものともしない黒柳は、その後も「（ものまね）やってみて！」を連発。

すると天海がMCの黒柳になりきり、大泉がゲストの“ある人物”に扮するという超豪華ものまねコラボを即興で繰り広げることに。はたしてこのものまねトークはどう発展するのか？

さらに、黒柳は「新作あります？」と無茶ぶりをたたみかけ、大泉と天海を翻弄する。

なんとか新作ものまねを絞りだす2人に、マツコは「俳優さんはフツーここまでやらないもんね！この2人はスゴイ！」と感心しきりだが、最終的には大泉が「もう帰ってもいいですか？」と涙目で悲鳴を上げる展開に。

いったい何が起きたのか？

◆大スターの珠玉トークがよみがえる！

番組では、レジェンドたちの貴重映像が目白押し。

スポーツ界からはジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さん、平尾誠二さん、千代の富士さん、寺尾さんなど今は亡きヒーローたちのトークを公開。さらに川合俊一、荒木大輔、澤穂希、羽生結弦らの名場面も紹介する。

文化人ジャンルからは寺山修司さん、倉本聰さん、向田邦子さんらが意外な素顔をのぞかせた出演回を振り返る。

猪木さんや寺山さんなど錚々たる顔ぶれに仰天質問を放つ黒柳に、マツコも大泉も天海も「そんな話するんだ!?」「徹子さん、スゴすぎる！」と驚きの連続だ。

さらに、ゲストの2人がリクエストした憧れの昭和スターの秘蔵映像もひも解く。

高倉健さん、勝新太郎さん、三國連太郎さん、田村正和さん、児玉清さん、西田敏行さん、越路吹雪さん、寿美花代、扇千景さんなど昭和を彩ったスターたちのトークがあざやかによみがえり一同は大感激。

このほか、天海がメンバー入りしたかったという石原軍団の大スターを特集したVTRも登場する。豪華な顔ぶれによる奇跡のようなトークと、超レアな映像の数々に注目だ。