

ただ機嫌が悪そうにしているだけでは、法的にハラスメントとは認定されない（写真：metamorworks／PIXTA）

「不機嫌ハラスメント」という言葉を聞いて、正直驚いた。

最近は「フキハラ」などとも呼ばれ、SNSでも頻繁に目にするようになった。確かに職場で不機嫌な人がいると空気が重くなる。しかし、それを「ハラスメント」と定義していいのだろうか。人間は感情の生き物だ。どんなに優秀な人でも、プライベートの事情や体調不良で不機嫌になることはある。それを一律にハラスメント扱いすることに、私は強い違和感を覚える。

そこで今回は、不機嫌ハラスメントの正しい捉え方と、不機嫌な部下への接し方について解説する。部下のマネジメントに悩んでいる管理職の方は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

不機嫌は本当にハラスメントなのか？

まず押さえておくべきは、ハラスメントの定義である。





厚生労働省が定義するハラスメントには、明確な要件がある。パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント--いずれも「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」という3つの要件を満たす必要があるのだ。

この定義に照らし合わせると、単に「不機嫌である」という状態は、ハラスメントの要件を満たしていない。

不機嫌な態度が継続的で、特定の人物に対して威圧的に振る舞い、その結果として相手が精神的苦痛を受けているなら話は別だ。しかし、ただ機嫌が悪そうにしているだけでは、法的にハラスメントとは認定されない。

しかし、法的にハラスメントではないからといって、不機嫌が職場に与える影響を軽視してはならない。不機嫌な人が職場にいると、周囲の生産性は確実に下がる。

これは感覚的な話ではなく、世界的な研究で明らかになっている事実だ。たとえば組織心理学の研究では、チーム内に感情的に不安定なメンバーが1人いるだけで、チーム全体のパフォーマンスが最大30%も低下するというデータもある。

人間の脳は、他者の感情を敏感に察知するようにできている。誰かが不機嫌だと、周囲は無意識にそれを感じ取り、気分が沈んだり、緊張したりする。いわゆる「感情伝染」だ。不機嫌な上司や同僚がいれば、報告や相談をためらい、結果として情報共有が滞り、協力体制が崩れ、ミスが増える。これは感覚論ではなく、科学的に証明されたリスクなのである。

なぜ人は、感情をコントロールできないのか

たとえば、こんなケースを考えてみてほしい。

ある女性社員は、子育てと家事のほぼすべてを1人で担っている。夫は「わかった、わかった」と言うだけで、何も手伝わない。ある日、彼女が残業で遅く帰宅すると、両親に託した子どもの迎えにも行っておらず、夕食の片付けもされていない。シンクには汚れた皿が山積みだ。

翌朝、彼女は早起きして片付けながら、涙が出そうになった。

そのまま出社し、上司が妻への愚痴を話しているのを耳にする。「うちの妻はいつも文句ばかり言ってさ」--そんな言葉を聞いて、彼女の中で何かがプツンと切れた。

この状態で、笑顔で「おはようございます」と言えるだろうか。

よほどの聖人君子でない限り、無理だ。こうした感情を「ハラスメントだ」と断じてしまっていいのか。私はそう思わない。

では、上司として不機嫌な部下にどう接すればいいのか。最もやってはいけないのは、論破しようとすることだ。

「君が不機嫌だと、周りの士気が下がる。それがどれだけ迷惑か、わかっているのか？」

こんなふうに正論をぶつけても、相手はますます心を閉ざすだけである。自分でもその状態を持て余し、苦しんでいることが多い。そこに正論をぶつけるのは、火に油を注ぐようなものだ。

相手の立場に立って考える--これができていない上司は、部下との信頼関係を築けない。

心理学には、「ライフイベント」と「デイリーハッスル」という概念がある。

ライフイベントとは、結婚、出産、転職、引っ越しといった人生の大きな出来事を指す。これらは予測しやすく、周囲も配慮しやすい。

一方デイリーハッスルとは、日々の小さなストレスのことだ。

(1)通勤電車での不快な出来事

(2)家族とのちょっとした口論

(3)週末のソフトボール大会での怪我

こうした小さなストレスは、一つひとつは些細に見える。しかし積み重なると、ライフイベント以上に心身を消耗させるようだ。研究によれば、デイリーハッスルの影響は、ライフイベントよりも大きいとさえ言われているのだ。

不機嫌な部下がいたとき、上司はこう考えるべきだ。「この人は今、何かのデイリーハッスルに苦しんでいるのかもしれない」と。そうした視点を持つだけで、接し方は変わる。

相手のタイプを見極める重要性

相手の立場に立つといっても、すべての人に同じ接し方をすればいいわけではない。

私は拙著『わかりやすさよりも大切な話し方』の中で、人を7つのタイプに分類し、それぞれに合わせた話し方を提案した。これは20年以上にわたって延べ200社以上の企業をコンサルティングしてきた経験から導き出したものだ。

たとえば、普段から論理や効率を重視する合理的なタイプの部下なら、感情的な慰めより具体的な解決策が響くかもしれない。「もし業務量が多すぎて負担になっているなら、タスクの優先順位を一緒に見直そうか」と、問題解決の姿勢を示すと効果的だ。

周囲からの承認や期待を力に変えるタイプの部下なら、その存在価値を伝えることが有効だろう。「最近、少し元気がないのが気になるよ。君がチームにいると皆が明るくなるから、何か手伝えることがあったら言ってくれ」といった声かけが、本音を話すきっかけになるかもしれない。

一方で、干渉を嫌い、1人で問題を解決したいタイプもいる。そうした部下には「何かあったらいつでも聞くから」と伝え、あとは見守る姿勢が求められる。しつこい声かけは、かえってストレスになるだけだ。

このように、画一的な正解はない。大切なのは、相手をよく観察し、「この人には、どんなアプローチが一番響くだろうか」と考えることだ。

自分視点から相手視点へ

不機嫌な部下に対して「周りに迷惑だ」と言いたくなる気持ちはわかる。しかしそれは「自分視点」の発想だ。

相手視点に立てば、こう考えられる。「この人は今、何かに苦しんでいるのかもしれない。どうすれば少しでも楽になるだろうか」と。

これは甘やかしとは違う。相手を理解したうえで、適切な距離感と方法でサポートすることだ。場合によっては在宅勤務を認めることかもしれないし、業務量を調整することかもしれない。あるいは、ただ話を聞くだけで十分なこともある。

話し方改革とは、テクニックを駆使することではない。「相手がどんな言葉で心が動くのか」「何が不安で、何に興味を持っているのか」「今どんな状況で、何を優先しているのか」--その小さな配慮の積み重ねが、部下との信頼関係を築き、強いチームを作っていくのだ。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）