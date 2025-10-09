列車の指定席を購入したにもかかわらず、見知らぬ人が座っていた――。最近、そんなトラブルを経験する人が増えているようです。いざという時、どのように対応すればよいのでしょうか。鉄道トレンド総研に寄せられた事例を見ていきましょう。（鉄道トレンド総研所長・鉄道コラムニスト 東 香名子）

「こっちの席の方がいいから」

他人の席に座る人の言い分

列車の指定席券を買っていったら、すでにそこに人がいた――そんなトラブルが昨今増えているようです。

確実に座れる安心感と快適な移動のために買う「指定席券」。自由席よりも数百円〜数千円高いのが相場です。指定席券を買い、いざ自分の席に行ってみると、見知らぬ誰かがすでに座っている。「えええ!?」これは由々しき事態です。

特に混雑する時間帯や列車では、指定席をめぐる乗客間の小さなトラブルが絶えず発生しています。その背景には、故意の不正利用から単純な勘違いまで、さまざまな理由が潜んでいます。

鉄道トレンド総研が調査したところによると、自分の席に別の人がいた経験を持つ人は複数いました。

「自分の席じゃないのに我が物顔で座っている人がよくいます」（男性／30代／埼玉県）

「自分の席に座っている人がいたので声を掛けたら、勝手に『こっちの席の方がいいから』と言われたことがあります。車掌さんに話して代わってもらいました」（女性／30代／岐阜県）

こうした傍若無人に振る舞う迷惑な乗客は、困ったものです。

怪しい動きを見せるおじさんが

スマホで見ていたものとは？

新幹線で指定席を渡り歩くおじさんを見たというのは、出版社勤務の女性・Aさん（40代）。

「大阪出張から東京に帰る時のこと。仕事が早く終わったので、乗る直前に列車を早めて、新幹線に乗ることにしました。私の席に行くと、すでに背広を着たおじさんが、スマホ動画を見ながらくつろいでいました。私は少しイラッとしましたが、顔に出さず『すいません、ここ私の席なんですけど』と声をかけると、『あっ、すいません』と席を移動しました」

しかし、この直後、男性が不審な動きを見せたといいます。

