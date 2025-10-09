花粉もウイルスも徹底ブロック！【シャープ】の空気清浄機をAmazonで今すぐチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
たっぷりうるおい！快適空間が手に入る【シャープ】の空気清浄機をAmazonで今すぐチェック！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm³あたり50,000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
3つの高性能フィルターでニオイや微小な粒子までキャッチ。シャープの静電フィルターは、より微小な0.1μmの粒子を99％以上捕集。さらにダブル脱臭フィルターで、汗臭などのニオイもしっかり吸着。
独自の加湿構造で、高い加湿性能を実現。これまで以上に快適なうるおい空間を作れる。タンクのキャップに簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」で、タンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。1年に1回の交換でキレイが続く。
→【アイテム詳細を見る】
スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届け。触るとボタンが浮かび上がる、タッチパネルを採用。PM2.5などの微小な粒子の濃度（目安）を当社独自のアルゴリズムで判別し、濃度表示と色でわかりやすくお知らせ。キレイになっていく空気の様子が一目でわかる。
たっぷりうるおい！快適空間が手に入る【シャープ】の空気清浄機をAmazonで今すぐチェック！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm³あたり50,000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
3つの高性能フィルターでニオイや微小な粒子までキャッチ。シャープの静電フィルターは、より微小な0.1μmの粒子を99％以上捕集。さらにダブル脱臭フィルターで、汗臭などのニオイもしっかり吸着。
独自の加湿構造で、高い加湿性能を実現。これまで以上に快適なうるおい空間を作れる。タンクのキャップに簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」で、タンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。1年に1回の交換でキレイが続く。
→【アイテム詳細を見る】
スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届け。触るとボタンが浮かび上がる、タッチパネルを採用。PM2.5などの微小な粒子の濃度（目安）を当社独自のアルゴリズムで判別し、濃度表示と色でわかりやすくお知らせ。キレイになっていく空気の様子が一目でわかる。