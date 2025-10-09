日経225先物：9日夜間取引終値＝400円高、4万8160円
9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8160円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては425.01円高。出来高は8444枚だった。
TOPIX先物期近は3248.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIX現物終値比12.84ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48160 +400 8444
日経225mini 48170 +410 136772
TOPIX先物 3248.5 +11 12033
JPX日経400先物 29310 +160 1157
グロース指数先物 749 +4 414
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
株探ニュース