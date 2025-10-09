　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8160円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては425.01円高。出来高は8444枚だった。

　TOPIX先物期近は3248.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIX現物終値比12.84ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48160　　　　　+400　　　　8444
日経225mini 　　　　　　 48170　　　　　+410　　　136772
TOPIX先物 　　　　　　　3248.5　　　　　 +11　　　 12033
JPX日経400先物　　　　　 29310　　　　　+160　　　　1157
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　+4　　　　 414
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース