「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。男性から言われたら嫌な言葉を明かした。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。「こういう人が逃げたくなる、苦手なんですよねっていう人いる?」という質問に「おいで!」と言われるのが嫌だとした。

その理由は「そこでプライドというか…それこそマウント。支配しようとしている感じが気に食わない」とした。さらに「昔、男の人にパンパンッて…」と指パッチンを2回鳴らした。これにスタジオが「えっ?」と困惑。

この指パッチンで「呼ばれたりとか」と呼ばれている合図だと明かすと、スタジオから悲鳴。あのも当時「何それ?」と男性に尋ねると「こうやったら来るでしょ」と、当然かのように言われたという。

これには「凄い腹立って…“なめんなよ!”と思って…僕も指パッチンめっちゃ練習して」と振り返った。猛練習したことにスタジオから笑いが起き、「なんで練習したの?」と聞かれると「こっちのが上だぞ!ってやりました」と伝えた。