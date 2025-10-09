◇フェニックス・リーグ ソフトバンク6-1楽天（2025年10月8日 日向）

CS男が南国・宮崎で“全開仕上げ”を誓った。ソフトバンクの山川が8日、みやざきフェニックス・リーグに合流。楽天戦に「3番・DH」で先発出場し、完全復調への手応えを口にした。

初回の第1打席ではもう少しでフェンスを越える豪快な左飛を放った。「ちょっと（バットの）先ですね。でも、ああいうアウトのなり方をしていればホームランとかヒットになる内容も良くなってくる」。5回には2死二塁で右前適時打を放ち、4打数1安打1打点だった。

9月27日の西武戦から「右足一本で立ってるくらいの感覚」で体重を後ろに乗せるようにして打撃の状態が良くなった。以降の4試合で打率・357、2本塁打、6打点。さらに打撃を固めるために宮崎での実戦を志願した。「明日から守ると思う。イメージ的には少し疲れたぐらいでCSに行きたい」。CSファイナルSは15日開幕だが、13日まで宮崎で調整を続け、前日14日の全体練習で1軍本隊に再び加わる。

昨季の日本ハムとのCSファイナルSでは3試合出場で打率・500、3本塁打、6打点と活躍してMVPにも輝いた。CSは西武時代から通算17試合で打率・345、7本塁打、12打点と得意にしている。近藤の不在が濃厚となる中で本塁打王4度のスラッガーに期待がかかる。 （木下 大一）