リーグ2連覇したソフトバンクは8日、15日開幕のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向けてみずほペイペイドームで全体練習を再開した。小久保裕紀監督の54歳の誕生日と重なり、なごやかなムードの中で再スタート。左脇腹痛の近藤健介外野手（32）がCSに間に合わない見通しとなったが、指揮官は不在を乗り越えてCSを突破し、祝ってくれた“家族”とともに日本一を奪回すると誓った。

改めて家族に感謝の54歳のバースデーとなった。本拠地・みずほペイペイドームでの練習後、特製ケーキを贈られた小久保監督は満開の笑顔を見せた。

「ありがとうございます。誕生日で毎回思うのが産んでくれた母への感謝。丈夫な体で毎回この日を迎えられています」

17年に亡くなった母の利子さんに感謝すると、前日7日夜のサプライズもうれしそうに振り返った。長男で会社を経営する直紀さん（28）に焼き肉でもてなされた。「息子にお祝いされて、初めてごちそうになった記念すべき日」と笑った。

5日にレギュラーシーズンを終え、つかの間のオフを経て、この日からCSに向けた全体練習を再開。本拠地では球団の“ファミリー”からも熱く祝ってもらった。場内BGMは大好きなサザンオールスターズの名曲が流れ、曲の途中にいきなりバースデーソングが挟まれると、帽子を脱いでお礼した。孫正義オーナーからは恒例の花束と高級ワインが届いた。練習後の室内では海野が誕生日ソングを独唱し、選手たちから盛大に祝われた。

“ファミリー”とともに目指すゴールは明確だ。昨年は逃した日本一の頂点。「あと2つの山、CS、日本シリーズを登って恩返しするしかない」と見たことのない景色を思い浮かべた。ケガ人が続出したシーズン同様に苦難が立ちはだかるが、力を合わせて乗り越える。左脇腹痛で出場選手登録から外れている近藤が15日から始まるCSファイナルSで不在となる見通しを示した。「いないと想定しています。脇腹のけがはなかなか回復が難しい。日本シリーズ（で復帰）の可能性は残るし、消していない」と覚悟を固めた。

就任1年目の昨季は日本ハムとのCSファイナルSを3連勝で突破したが、日本シリーズではセ・リーグ3位のDeNAに2連勝後に4連敗した。「日本一に届かなかった時の喪失感が強烈に残っている。次の山、その次の山に向けてしっかり準備したい」。支えてくれる“家族”とともに今年こそは頂点を極める。 （井上 満夫）