打球も引っ張り、チームも引っ張る。日本ハムの万波中正外野手が8日、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージに向け、本拠地での紅白戦に白組の「6番・中堅」で先発出場。2回に左翼フェンスにワンバウンドでぶつける安打を放つなど、2安打1打点と腰痛の不安を一掃した。今季終盤から取り組んできた「引っ張り打法」にも手応え十分で、オリックスを撃破し、チームをファイナルステージに導く活躍を誓った。

よく、打撃の基本は「センター返し」と言われる。フェアゾーンが一番広い中堅方向に打球を打つことで、安打の確率が上がるのだが、万波は「最終的には引っ張りの打球をとにかく増やす。引っ張りでフライをどれだけ打てるかが、凄い大事というところに至った」。目的意識を持った上で、この日も引っ張った。

2回1死一塁だ。2番手・玉井の初球を詰まりながら豪快に振りぬいた。左翼フェンスにワンバウンドで当たるも、打球が速すぎて一塁でストップ。万波は「ちょっと差し込まれてしまったかなという感じですけど、かなり厳しいコースだったので。それをいいところまで（飛ばせた）」と手応えを口にした。

昨オフに米国で自主トレを行い、打撃フォームを改造。ポイントを体の近くにして中堅から逆方向へ打つ意識を持ってきたが「データ上ではホームランになりそうな打球がセンターに行くと、一番深いのでアウトになってしまう」。フェンス手前で中飛に終わってしまうのを解消するため、先月から横尾打撃コーチと「引っ張り打法」に着手してきた。

5回には2死二塁からバットを折りながら中前適時打。紅白戦2試合で計6打数3安打、5打席が中堅から左翼方向の当たりだった。万波は「センターから引っ張り方向に（打てたことが）それが凄い（良かった）。もうちょっとポイントを前にして、打球角度がついてくれば理想かな」と、先を見据えた。

昨年のロッテとのCSファーストS第2戦では土壇場からの同点ソロで逆転勝利につなげ、チームをファイナルSへと導いた。オリックスは山下、宮城、九里と球界を代表する先発陣がそろうが「ホームランだったり、長打だったり、1本出すことが大事になる。なんとか自分が打てるように頑張りたい」。もう腰痛の心配はない。打撃もチームも引っ張り、下克上日本一へと導く。

（清藤 駿太）