伊豆諸島で、猛烈な雨が降り続いています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表し、厳重な警戒を呼びかけています。

気象庁によりますと、台風22号の影響で、伊豆諸島では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。

午前5時30分までの1時間に、八丈町付近で120ミリ以上の災害が起きてしまうほどの猛烈な雨が降り続いています。

気象庁は、数年に一度の大雨になり、災害が起きる恐れが高まっているとして、「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表し、土砂災害や低い土地への浸水などに、厳重に警戒するよう呼びかけています。

台風接近中の伊豆諸島では、最大瞬間風速70メートルの猛烈な風が予想されています。すでに外に避難することが危険な状況です。近くの比較的丈夫な建物や、自宅の2階以上、山の斜面からできるだけ離れた部屋に避難するなど、状況に応じて、身を守る行動を取ってください。

もし、もう避難できない場合には、できるだけ斜面から離れた場所にいるようにして下さい。また、1階より2階のほうが、土砂災害が起きた時に、助かる可能性が高くなります。