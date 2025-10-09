オリックスが巨人との爍外椋廼シリーズ瓩鮖詭遒貌れている。１１日から日本ハムとのＣＳファーストステージ（エスコン）に乗り込むが、今季中の直接対決では１２勝１２敗１分けの五分。先発には山下、宮城、九里の三本柱が控え、連勝の可能性も十分ある。

首脳陣の一人は「下克上で勝てば面白くなる。空気を読まずにやるしかない」と意気込み、選手間からも「去年のＤｅＮＡのような気持ちをもちろん味わいたい。シーズンは優勝できなくても上位３チームに日本一のチャンスがある」と下克上に燃える声が聞こえてくる。

視線の先にはセ・リーグ３位の巨人もある。パ・リーグ３位のオリックスは、優勝したソフトバンクに１３・５ゲーム差をつけられて貯金８。一方の巨人は阪神に１５差をつけられて貯金１だ。両者の激突が実現すれば前代未聞の爍烹抛本シリーズ瓩箸覆蝓△泙燭召蹌達喟度見直しへの議論が沸き起こるのは間違いない。

ＣＳのあり方については近年ルール改正が叫ばれ、廃止論も根強い。今季の阪神のように１０ゲーム差以上の独走Ｖなら「ＣＳアドバンテージ２勝」を唱える評論家や識者が多く「３位チームが勝率５割を切ればＣＳ出場権なし」「日本シリーズは従来の形に戻して別のカップ戦を開催」「日本シリーズの名称変更」など多くの意見が交わされている。

フロント幹部は「当然巨人とやる可能性だってあるし、３位同士でどうなんだって今後の議論のきっかけになる。見直しの声がいっぱい出てくるはず。いい方向に向けばいい」と問題提起ができるとした。

ＣＳ進出を果たしたとはいえ、話題に乏しいシーズンを過ごしたオリックス。最後に球界をざわつかせるか。

