ドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート王者・菊田円（２６）が犲紊て甘い瓮疋薀押璽譽好蕁爾魑蠱討靴拭

８日の後楽園ホール大会でＢｅｎ―Ｋをローリングラリアートで下し初防衛に成功した菊田は、８月の王座戴冠以来「力のない者はリングを去るべき」という独自の主張を標ぼうし続けている。

菊田がしきりに「力」を追い求めるようになったのは今年春の全日本プロレスのリーグ戦「チャンピオン・カーニバル」に参加してからのことだ。取材に対し「斉藤レイに負けたんだよ。アイツが結局優勝したところで、改めてこのリングに必要なものを考えた。それが強さだ。このリング上では強くないと行動を起こすことも、しゃべることも、結果を残すこともできない。つまりは存在価値がないんだ」と気づきを得たことを明かした。

だからこそ自団体の犲紊き畫手の存在に疑問を呈する。「爛疋薀乾鵐押璽箸離廛蹈譽好蕁辞瓩箸いμ召砲△阿蕕鬚いているヤツらがいる。リング上に力がない奴がいること自体がおかしい」と持論を展開した。

王者として挑むトーナメント戦「キング・オブ・ゲート（ＫＯＧ）２０２５（１１月６日、後楽園ホールで開幕）」を控えているが、ここでも選手批判を続ける。「『ＫＯＧで勝った、記録に残ったからそれでいい』。それがドラゴンゲートのレスラーの甘いところなんだよ。じゃあ普段からやれよって話だ」とここ一番にかける選手たちを非難した。６日の初戦では吉岡勇紀と激突する。菊田は「圧倒的力で潰すだけだ」と腕をぶしていた。