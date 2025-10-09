◆ 2023年より新設されたリーグ公式表彰

セ・リーグ公式配信番組「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」が8日に生配信され、番組内で『9・10月度 JERAセ・リーグAWARD』の公開選考会を実施。DeNAの筒香嘉智が月間大賞に輝いた。

『JERAセ・リーグAWARD』は2023年より新設されたリーグ公式表彰で、JERAセ・リーグ公式戦全375試合（日本生命セ・パ交流戦を除く）において、公式記録員が当該試合で“勝利に最も貢献した選手”を1名選出。この回数を月単位でチーム別に集計し、ノミネート回数が最も多かった選手が各球団の代表として公開選考会に進む。

6名の代表選手は翌月の「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」の番組内で実施される公開選考会に進み、レジェンドOBたちの討論によって1名の月間大賞を選定。表彰選手には(株)JERAより賞金が贈られる。

今回は候補争いも熾烈となった中、公開選考会も議論が白熱。レジェンド6名の合議の末に、4票（宮本慎也氏・高橋由伸氏・川上憲伸氏・鳥谷敬氏）を獲得した筒香嘉智が、2票（佐々木主浩氏・前田智徳氏）の佐藤輝明をおさえて受賞した。

番組に出演した鳥谷敬氏は「佐藤選手も素晴らしい活躍なんですけど、筒香選手の打点の多さ。（佐藤と）同じ6本塁打、同じノミネート数だったので、打順的なところで考えると打点が3つ上回っていたので、筒香選手を選ばせていただきました」と選出理由を語った。

____________________________________

◆ 9・10月度 JERAセ・リーグAWARD

【DeNA】筒香嘉智

（9・10月度成績）

22試合 打率.264（72−19） 6本塁打 21打点

____________________________________

▼ 9・10月度の球団代表選手（9・10月ノミネート回数）

巨人：坂本勇人（2回）

阪神：佐藤輝明（4回）

DeNA：筒香嘉智（4回）

広島：中村奨成（1回）

ヤクルト：Ｊ.オスナ（3回）

中日：郄橋宏斗（2回）

____________________________________

＜レジェンドOB 6名＞

佐々木主浩氏

宮本慎也氏

前田智徳氏

高橋由伸氏

川上憲伸氏

鳥谷敬氏

● 次回放送：11月10日（月）19：00〜