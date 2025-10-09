日本時間9日に地区S第3戦

米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に臨む。敵地で難敵に連勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手。強さの要因をフィリーズOBの超大物が分析している。

ドジャースは敵地フィラデルフィアで連勝し、熱狂的なファンを沈黙させた。救援陣への不安は残るが、きっちり勝ち切っている。

2年連続の世界一を狙うチームの強さの要因を分析したのは、通算219勝で米野球殿堂入りしているフィリーズOB、ペドロ・マルティネス氏だ。

伝説の右腕は、日本時間7日に自身のXを更新。「ドジャースは万全な状態で、打線の誰もが優れた打撃能力を持っている。先ほど言った『ボア（大蛇）』の例えのように、いつ噛みつくかわからない」とし、「それはオオタニ、ムーキー、マンシー、あるいは二つ頭のモンスターことヘルナンデス兄弟（キケ、テオスカー）かもしれない。だからこそ、ドジャースは非常に危険なチームなのだ」とつづった。

ドジャースは8日（日本時間9日）に本拠地で第3戦。“大蛇”がフィリーズ投手陣に襲い掛かり、スイープで一気に決める。



