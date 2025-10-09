「子どもができないなんて親不孝」義母から届いた衝撃的な手紙

夫婦の問題以上に、義父母との関係に頭を悩ませる人は少なくないだろう。投稿を寄せた長野県の50代女性は、義母から衝撃的な言葉を言われたことがある。

「可愛い〇〇（息子の名前）をあんたに取られたから産んだ子をくれ」

しかも、言われたのは「産んだ翌日」。まだ出産の疲労も取れていない中、こんなことを言われたら余計なストレスだろう。（文：長田コウ）

「孫がいなくて、夜中に涙が出る」と手紙を送って来る義母…

義母の暴言はこれだけではなかった。「あんたじゃない嫁だったらうちはもっと幸せだった」と言われたこともあるという。

最終的に離婚を決意した女性。夫は夫で、4人も子どもがいるにもかかわらず、養育費を払わなかったそう。当時の女性の精神的な負担の大きさがうかがえる。

愛知県の40代女性（事務・管理）は、義母からの言葉で精神的に追い詰められた経験を明かした。なかなか子どもができずに悩んでいたときだった。

「子どもができないなんて親不孝」「もう人工授精しかない」「孫がいなくて、夜中に涙が出る」

こういった内容の手紙が女性のもとに届いたそう。泣きたいのは女性のほうだ。不妊に悩む本人にとっては、あまりに配慮のない言葉だったに違いない。

※キャリコネニュースでは「義父母に言われた衝撃的な一言」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ND7F2MDH