真木あかりの12星座占い【10/9〜10/22】おひつじ座は大事な人との絆が深まるとき

牡羊座

魂を込めた言葉がきっと相手に届く

家族やパートナーなど、気心知れた人との絆が深まるとき。理解することも、理解されることも追い風が吹くときなので「いつか話をしなければ」と思っているテーマがあるならこの10月中旬のどこかで、と思っておくといいでしょう。ただ、怒りや不満など相手に改善を求める内容の場合は、感情を爆発させるばかりでは言葉がやいばに変わりやすいのかも。お互いにとってどうすることがベストなのか、相手の意見に耳を傾けることから話を始めて。

牡牛座

フラットな目線で人間関係を築く

9月下旬からいつも以上に活気にあふれていた対人運。仕事でもプライベートでも情熱が高まる星回りとなっていましたが、ここからは情報を整理し、筋道をつけていくことに重きが置かれるようになります。幸いにして、交渉はあなたにとって有利な流れを作れる予感。相手におもねるでもなく、強く出て強引に進めるでもなく、対等な目線でお互いの一致点を探していきたいところ。無理をしがちだった人は21日前後、頑張りすぎる状況を改善していけます。

双子座

頑張った自分を優しくケアする

心身ともに負担が大きくなる時期。「もっと頑張らなくては」と自分にむち打つようにして頑張ってきた人は、やる気はあるのにケアレスミスが増えるなど、空回り感が強くなってくるでしょう。そもそも、9月下旬ごろからハードな日々が続いていたはず。これ以上頑張るのではなく、完璧主義になりすぎていた部分をそっと整理し、上手に人に頼ることも視野に入れてみたいところ。すでに疲労やストレスを感じている人は、真っ先に休息を取るようにして。

蟹座

個性と感性が光り輝くとき

想像力やひらめきの力が高まるばかりでなく、それを具体化する力が宿るとき。特に、趣味でやっている創作活動やものづくりを仕事にしたいと考えている人にとって、千載一遇のチャンスといえそう。ウケそう、売れそうといったことは気にしなくてOK。自由にあなたの感性をスパークさせるのが一番です。21日の新月では住まいや家族に関することで新展開が。誰かが転機を迎えたり、住み替えや引っ越しの話が出てきたりと、日常に動きがもたらされます。

獅子座

火花が散るのは状況がよくなっていくサイン

同僚や家族、親友などと活発な会話が生まれます。場合によってはバチバチと火花を散らしたり、対立ムードになる可能性が高いのですが、この時期に見えてくる“火種”は、いってみれば「自分が大切にしたいテーマ」。「どうでもいいや」とスルーしてしまえないほど大事だから、抵抗したくなるのです。自分側が火種を持っている場合も、相手側にある場合も、「今が話し合うチャンス」と思ってみるといいでしょう。今だから話せることも、あるはずです。

乙女座

素早く動いてチャンスをつかむ

何事も、びっくりするほどスピーディな展開を見せる星回り。コミュニケーション運が活発になるのですが、仕事でもプライベートでも「動きだしたら止まらない」といった雰囲気に満ちています。いつもは「どうしようかな」と様子見に徹することが多い人も、今週に関しては「まずはやってみる」方針でいてこそミラクルを起こせるはずです。情報交換、意見交換ではいい動きができるはず。時間が許すようであれば、小旅行に行くのも開運につながります。

天秤座

お金の価値を高める選択肢がきっとある

金運がアグレッシブに動く時期。お金は使い方によってその価値を何倍にも高めることができる、というのはあなたも十分ご承知のことと思いますが、この時期はその「使い方」のアイデアが大きく膨らんでいきそう。周囲の人の使い方、ふやし方などを参考に、スキルを活用した副業やおこづかい稼ぎを考えてみたいところです。なお、21日はあなたの星座で新月が起こります。新しいことを始めたいと考えている人は、ここをスタートラインとしてみて。

蠍座

あなたの意見が周りを変える

発言力がアップする星回り。プライベートでも仕事でも不思議と意見を求められることが増えるでしょうし、あなた自身も「ここははっきり言わなければ」と思うシーンが巡ってくるでしょう。ここに至るまでのはすでに消えて考えも整理できているはずなので、伝えることはそう難しくはないはず。ただ、思った以上に言葉が強く伝わってしまいやすい時期。適度に手心は加えてあげること。あなたが上の立場であるなら、なおさら配慮が必要です。

射手座

違和感や疑問はこれからの糧に

ふと気づくと深く考え込んでいたり、上の空になっていることを指摘されたりする時期。ここしばらく、人と一緒に行動を起こす機会が多い星回りとなっていましたが、思った以上に気疲れしていることを自覚する人もいるかもしれません。この時期、あなたの心の中では、次のフェーズへの準備が着々と進んでいます。何もかもが猛烈なスピードで変化する世の中において、あえてその流れに乗らずじっくり分析したいのです。納得がいくまで考え尽くして。

山羊座

ワイワイにぎやかに過ごすところに幸運が

チームワークが猛烈に盛り上がってきます。仲間と意気投合するかたちで新たなプロジェクトがスタートしたり、同好の士が集まり活発に議論を交わしたりと、ワクワクするような時間が増えるでしょう。メンバーはいくら多くてもOK。気になる人がいれば仲間に引き入れたり、あなた自身もボランティアや会社のサークル活動に参加したりと、積極的に動いてみるといいでしょう。ただし、派閥争いには首を突っ込まずにおくこと。火の粉が飛んできます。

水瓶座

理想を現実に変えるパワフルな時期

キャリアにおける転換点が到来。ピュアな野心が心に宿り、転職でもステップアップでも、積極的に自己アピールすることができるでしょう。ここまでに築いた実力をもって、いかに組織に貢献できるかを考えてみるといいアピールポイントに。ただ、目上の人に敵対心を抱いている場合は要注意。現状に甘んじることなく努力をする向上心、業界の古い体質を変えていこうという反骨精神が火花を生みます。上手に折り合いをつける意識も大切にできると素敵。

魚座

どんな未来も創っていけるはず

知的冒険への欲求がモリモリと高まっていきそうな星回り。「あんなところで暮らせたら、どんなに幸せだろう」と未知の場所に思いをはせたり、異業種への転職を考えたりと「なんでもアリ」の自由さがこの時期には色濃く漂っています。視野を広げれば広げるほど楽しくなってくるはずなので、フィールドを広げてみたいところ。学びたいテーマがある人は、この時期に講座に申し込むなどしてみると、いいスタートダッシュを切ることができるでしょう。