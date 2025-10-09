「早く懲戒免職になってほしい」客へのデタラメ案内でクレーム連発する上司にドン引き

会社の上司は立場上、部下から信頼されている存在でありたい。しかし、普段の仕事ぶりから上司に対して冷ややかな目線を送る部下もいる。

メーカーでSEとして働く30代女性（神奈川県／年収550万円）は、自身の上司に対して

「早く懲戒免職とかになってほしい」

と思うほど嫌気がさしている。いったい何があったのだろう。（文：林加奈）

「お客さんにも適当にシステムのことやお金のことを話してしまう」

女性が勤務しているのは、ある専門分野のシステムを販売している会社だ。ところが

「上司がそのシステムのことをあまりよくわかっておらず、機械やアプリの保守など営業的なこともほとんどわかっていない」

自社で取り扱うシステムを理解していないのは致命的だ。しかも「下のものからはほとんど役に立たない上司と認識されている」というから、職場ではまったく信頼を得られていない上司なのだ。それもやむを得ない、こんなトラブルを起こしている。

「お客さんにも適当にシステムのことやお金のことを話してしまうため、後々現場に行った他の社員により、上司が約束した内容が本来できないことだったりするとクレームになってしまう」

ところが当の本人は「クレームが自分の案内によって起きたことを理解していない」そうで、「同じようなことが毎回繰り返されている」という。これでは部下の負担も相当なものだろう。

言うこときく派遣を雇い「現場で育てろ」と無茶振り

その上司は他にも問題行動を起こしているらしく

「経費の不正請求なども行っており、出張に行くのに無駄に宿泊をしたり、本来必要のない出張などをするため、正直、早く懲戒免職とかになってほしいと思う」

と、女性は怒りをあらわにしている。

こうした普段の言動が積み重なったことで、「今では正社員にはほとんど相手にされなくなってしまった」というその上司。

「権限を使ってなのか、やたら派遣を入れてくる。現場としては派遣はいらないが派遣でないとその上司の言うことを聞かないので、上司がどこかに行く時には積極的に派遣を連れてっている。それなのに派遣が使えるようになるまで育てるようにと現場に無茶なことを言ってくる」

部下に嫌われていることを自覚しているのか、本来必要のない人材を雇い、自身の尊厳を守ろうとしているのかもしれない。自分の知識不足を棚にあげたムチャ振りに、「何を言っているんだろうと思う」と、呆れたように投稿を結んでいた。

