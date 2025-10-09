ポストシーズンはブルペンに配置転換されることになったＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手（３４）が、社会人・日本通運との練習試合（横浜）に２番手で登板。しかし、リリーフの適性をアピールするはずのテスト登板は、１回５安打２四死球で５失点と散々だった。

先発で４勝１０敗と大きく負け越したサイ・ヤング賞右腕。再出発の舞台は１点リードの４回。ブルペンから駆け足でマウンドに向かった。首脳陣が期待したのは、短いイニングでの出力アップ。だが、球速こそＭＡＸ１５４キロをマークしたものの、許した５安打はいずれも甘い変化球。クイックモーションやサイドからの投球も試みたが、３つのアウトを取るのに打者１０人・４１球を費やし、逆転を許した。

内容次第では複数イニングも予定していたが、あえなく１回で救援テストは終了。まさかの炎上に三浦監督は「よくなかったですね。打たれすぎ」と苦笑い。１１日から始まる巨人とのＣＳ第１Ｓに向け、「引き続きリリーフ待機してもらう。まだ日にちもある」と話したが、勝負どころでの起用には不安が残る結果となった。（星野 和明）