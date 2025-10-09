日本代表は８日、千葉県内でパラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向け、大部分を非公開として練習を行った。ＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝が来年の北中米Ｗ杯メンバー生き残りへ、アピールを誓った。今年６月に代表デビューしたばかりだが、主力に負傷者が相次ぐセンターバック（ＣＢ）のポジション争いでは、存在感を示すチャンス。“シンデレラボーイ”となる可能性を秘めた攻撃的ＣＢが、南米との２連戦で序列を変える。

チームにとって主力不在の危機は、伸び盛りの２２歳にとって千載一遇のチャンスになる。今夏、湘南からデンマーク１部の名門コペンハーゲンへと移籍し、欧州ＣＬデビューも果たして初めて海外組として代表入りした鈴木淳は「自分らしさを出して、（ポジションを）つかみ取りたい」と力強く言い切った。ＤＦ板倉滉、町田浩樹ら森保ジャパンを支えてきたＣＢ陣を軒並み欠く２連戦で、アピールの機会を待ちわびた。

経験と安定感が求められるＤＦは、過去のＷ杯でもなかなか入れ替わらなかった。“シンデレラボーイ”としてのサプライズ選出は、９８年フランスＷ杯のＭＦ小野伸二ら攻撃の選手が主だった。だが、３バックの左を主戦場とする鈴木淳は攻撃力が特長のＣＢで、特にボールを運んで攻撃に関わるプレーを得意とする。代表デビュー戦となった６月のインドネシア戦でも、正確な左足クロスをＦＷ町野に合わせ、守備だけでなく攻撃もアピールした。

コペンハーゲンでは負傷で出遅れたが、復帰後は３バックと４バックを併用するチームで、右サイドバック（ＳＢ）にもトライしており、日本代表でもＣＢ、ＳＢでプレーする可能性がある。異国の地で、チームメートに理解されず「３バックで前に（攻撃に）行ったら怒られました。でもそこが持ち味なんだ、と見せていかないといけない」と語るほど、攻撃にこだわる。

１８０センチとＣＢとしては小柄で、１９０センチ以上のＦＷも多いデンマークで「いろいろと工夫、経験しながら学んでいます」。森保ジャパンは米国遠征の２試合（メキシコ、米国戦）で無得点に終わり、攻撃面での進化が求められる中で「そこ（攻撃力）がなければ自分の価値はないと思うので、出していきたい」と言い切った鈴木淳。無限の可能性を秘めた２２歳は、南米の強豪相手にも果敢に攻め上がってＷ杯でのポジションをつかみ取るつもりだ。（金川 誉）

◆鈴木 淳之介（すずき・じゅんのすけ）２００３年７月１２日、岐阜県出身。２２歳。帝京大可児高から２２年に湘南入り。プロ３年目の２４年途中、ボランチからセンターバックに転向して開花。２５年６月１０日のアジア最終予選・インドネシア戦で代表デビュー。国際Ａマッチ１試合０得点。７月にはデンマーク１部コペンハーゲンに完全移籍。１８０センチ、７８キロ。利き足は右。