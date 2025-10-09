◆アイルランドトロフィー追い切り（８日・栗東トレセン）

２重賞の追い切りが８日、東西トレセンで行われた（スワンＳ追い切りは９日以降予定）。第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１２日、東京）は府中牝馬Ｓの勝ち馬セキトバイーストが、栗東・ＣＷコースで活気あふれる動き。同舞台での重賞連勝へ充実をアピールした。

軽やかに風を切った。セキトバイーストは栗東・ＣＷコースで単走。半マイルから追われ、機敏な脚さばきを見せた。馬なりのまま加速ラップを刻み、５２秒０―１１秒３をマーク。四位調教師は「元気いっぱいだね。近くで見ていたけど、すごいね」と活気あふれる様子に満足げな表情を見せた。

２走前の都大路Ｓでオープン初勝利を挙げると、続く府中牝馬で重賞初制覇。ともに好位から抜け出す正攻法だった。昨年のチューリップ賞２着、ローズＳ３着は逃げて粘る形だったが、戦法の幅を着実に広げている。四位師は「３歳の頃は必死でムキになって走っちゃうところがあったけど、上手に競馬できるようになった」と目を細めた。

直近の２連勝はどちらも浜中とのコンビ。指揮官は「スタートしたらジワッと行くイメージで乗っている。２回勝ってるし、いいように乗ってくれるでしょう」と全幅の信頼を置く。鞍上自身も先週の京都大賞典を５番人気のディープモンスターで勝利と、流れがいい。

前回２着に負かしたカナテープが次走で関屋記念を制したように、実力は拮抗。「このクラスのレースは、やれば毎回結果が変わる。乗り方、流れひとつだね」と、元騎手らしい見立てを語る。「ここから、次の大きいレースに向かえたら」。大舞台を目指し、重賞連勝、そして初代女王の称号で弾みをつける。（水納 愛美）