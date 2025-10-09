◆サウジアラビアロイヤルＣ追い切り（８日・美浦トレセン）

２重賞の追い切りが８日、東西トレセンで行われた（スワンＳ追い切りは９日以降予定）。第１１回サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３（１１日、東京）はゾロアストロが美浦・Ｗコースで抜群の加速。初タイトルを視界に捉えた。

態勢は万全だ。ゾロアストロは美浦・Ｗコースでグロッシェン（４歳３勝クラス）を３馬身追走。道中で行きたがるそぶりはなく、リズム良く迎えた直線は馬なりでラスト１ハロン１１秒６（５ハロン６８秒２）の加速力。格上を相手に楽々と併入に持ち込んだ。

宮田調教師は「ハミの受け方もよく、最後もスムーズに加速できていました。口向きであったり、コントロール面も問題なく、相変わらず素晴らしい走り見せてくれました」と満足そうに振り返った。これまでの２戦は若さを見せる面もあったが、「目がキリッとしていてスイッチは入っている印象ですが、そのなかで枠から外れることなく我慢が利いている」と心身で申し分ない状態にある。

未勝利勝ちは１８００メートルだが、「東京であればマイルでもしっかり対応してくれると思います。素質は重賞級だと思っているので楽しみです」とトレーナーの期待は大きい。同じ宮田厩舎に所属した叔父のグレートマジシャンは毎日杯２着、日本ダービー４着とタイトルに手が届かなかったが、ここできっちり結果を出して来春のクラシックにつなげる。（西山 智昭）