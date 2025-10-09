◆第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル、良）

３歳ダート３冠最終戦、第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１が８日、大井競馬場で１６頭（ＪＲＡ７、南関東８、他地区１）によって争われ、３番人気でＪＲＡのナルカミ（戸崎）が逃げ切り、４連勝でＧ１級初制覇。ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋）への優先出走権を獲得した。３冠制覇が懸かった１番人気のナチュラルライズ（横山武）は３馬身差の２着に敗れた。

強豪たちをねじ伏せ３歳ダート最強の座に就いた。ナルカミはスタートを決めると戸崎の「おのずと行けるのかなと思っていたし、砂をかぶる競馬を避けたかった」との思惑通りハナを奪取。３角から２番手に上がったナチュラルライズが迫ってきたが、抜群の手応えのまま直線で差を広げ、堂々と押し切った。２０年東京盃（ジャスティン）以来となる大井での重賞Ｖとなった鞍上は「しっかり期待に応えるすごく強い走りでした」と破顔一笑。パートナーの首筋をポンポンとたたいて、ねぎらった。

素質の高さを改めて証明した。昨年１１月のデビュー戦で２着を２秒０も離す大差勝ち。２戦目こそ不覚を取ったが、その後は破竹の４連勝で一気に頂点まで駆け上がった。２冠馬を倒してのビッグタイトルに、田中博調教師は「メンバーがそろっていたなかで、どのくらいやれるかと思っていたけど、ホッとしています」と胸をなで下ろした。

今後は古馬の壁に挑むことになる。鞍上が「前走より馬が良くなっていた」と話すように、まだ成長途上。２３、２４年の最優秀ダートホース、レモンポップも管理したトレーナーは「これまで預けていただいた馬の中でも特別に心肺機能が高いです。これだけのパフォーマンスですから、次もＧ１という舞台は間違いないですね。プランはいくつかあります」と明かした。“神”がかった連勝を、まだまだ伸ばしていく。（角田 晨）

◆ナルカミ 父サンダースノー、母オムニプレゼンス（父ディープインパクト）。美浦・田中博康厩舎所属の牡３歳。北海道日高町・ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社の生産。通算６戦５勝（うち地方２戦２勝）。総獲得賞金は１億４１０７万１０００円（うち地方１億１０００万円）。主な勝ち鞍は２５年不来方賞・Ｊｐｎ２。馬主はゴドルフィン。